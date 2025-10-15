Tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Donald Trump autoriza a la CIA a operar en el país caribeño

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este miércoles 15 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la Agencia Centra de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), ha recibido su autorización para realizar operaciones en Venezuela. Con esto, se intensificarán las acciones que empezaron en setiembre en el mar Caribe.

Trump confirmó versión de la prensa

A primeras horas del día, el medio New York Times aseguró que el inquilino de la Casa Blanca había dado esta orden, pero no hubo una versión oficial por parte del gobierno. Desde su oficina y respondiéndole a la prensa, el mandatario corroboró la versión y dio dos motivos por lo que permitió esto.

"En primer lugar, ellos han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos. Llegaron en la frontera, porque tenemos una política de fronteras abiertas. Muchos, muchos países lo hicieron, pero no como Venezuela", sostuvo Trump como la primera razón de su decisión.

Su segundo argumento fue el mismo que le llevó a desplegar a su flota naval, el narcotráfico en lanchas que culminan en las costas estadounidenses. Desde el inicio de las operaciones en aguas caribeñas, se han confirmado cinco ataques contra presuntas lanchas que trasladaban drogas ilegales hacia el país norteamericano.

"Y la segunda razón es que tenemos muchas drogas viniendo desde Venezuela. Muchas de las drogas llegan por el mar, así que los pueden ver, pero los estamos deteniendo", aseveró el jefe de Estado.

Posibles ataques terrestres

Sobre operaciones más intentas contra el narcotráfico es esta región de América del Sur, el líder del Partido Republicano no descartó que se realicen misiones en tierra. Aseguró que en los últimos dos días no han encontrado embarcaciones, pese a que el último martes él mismo confirmó un "ataque cinético" contra una nueva lancha.

"No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo porque tenemos el mar bien controlado. Tenemos un par de días sin encontrar un solo barco, y yo lo veo como algo bueno, no algo malo. Pero teníamos grandes cantidades de droga entrando en barcos caros, ya sabes, (los carteles) tienen dinero", manifestó.

Así, las operaciones contra el narcotráfico que Estados Unidos comenzó en setiembre, se podrían intensificar con la llegada de agentes de la CIA para operar en Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó que esta agencia recibió la autorización para comenzar realizar acciones en el país caribeño, señalado como punto de partida de drogas.