Trump arremete contra España por ser 'desleal' con la OTAN: "Debería ser reprendida por eso"

Fiel a su estilo, Donald Trump da opiniones sin medias tintas y cuando se trata de la OTAN menos. El presidente de los Estados Unidos arremetió contra el gobierno de España, al cual acusa de no estar seriamente comprometido con la alianza y por tal motivo, tendría que recibir una reprimenda por ello.

Falta de compromiso con la OTAN

Durante la reunión que sostuvo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense criticó la postura de la Moncloa en no aumentar el PBI en su gasto de defensa. A diferencia de otros miembros de la alianza, el Estado español no se acopló a esta ordenanza de la alianza.

"España no ha cumplido, no. España no ha sido leal a la OTAN... ustedes estaban en 2 % y todos los demás subieron al 5 %, pero España no estuvo de acuerdo con eso", manifestó Trump.

Trump on Spain: "Spain has not been loyal to NATO. Spain has been the only one. Everyone went up to 5%. But Spain disagreed with that. I think Spain should be reprimanded."



El jefe de Estado agregó que esta postura del gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez debería tener una sanción. "Creo que España debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso es cosa suya. Eso es cosa de la OTAN y de España".

Días atrás, en un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, el republicano manifestó su decepción con la política española, calificándola de irrespetuosa con la alianza. "Lo que España hizo es algo malo para la OTAN, algo muy injusto para la OTAN... lo que hizo no está bien. Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN".

Extrema izquierda española alza la voz

La eurodiputada y exministra de la Igualdad de España, Irene Montero, del partido de extrema izquierda, Podemos, acudió al Congreso de este país para participar en unas charlas. A su salida, advirtió que el Ejecutivo no presenta los Presupuestos Generales porque revelaría el incremento en el gasto militar, a lo que su agrupación se opone.

"El problema de los Presupuestos no es jurídico, es político. El gran problema que tiene este Gobierno es que no puede traerlos a la Cámara porque van a revelar que hay un aumento indecente del gasto militar y que ese gasto militar no se va a dedicar a escuelas, hospitales o políticas públicas feministas", sostuvo Montero.

