Trump y Putin volverán a reunirse: ¿De qué tratará el nuevo encuentro entre líderes de EE.UU. y Rusia?

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La promesa de Donald Trump de acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania no se ha cumplido, pero eso no ha detenido al presidente de los Estados Unidos. Por tal motivo, anunció un nuevo encuentro con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para volver a debatir los puntos que hacen falta para ponerle fin al conflicto.

¿Dónde será el encuentro entre Trump y Putin?

A través de su cuenta oficial en Truth, el mandatario estadounidense contó algunos detalles sobre la conversación que este jueves 16 de octubre sostuvo vía telefónica con el líder del Kremlin. En su mensaje, aseguró que lo felicitó por el logro obtenido con el fin de la guerra en Gaza y que el siguiente paso es el que ocurra entre los países eslavos.

El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", indicó Trump.

Según el republicano, su homólogo ruso le reconoció los esfuerzos de su esposa, Melania, con la niñez. Además, adelantó que primero el secretario de Estado, Marco Rubio, juntos a otros funcionarios se reunirán con sus pares rusos en un lugar que todavía está por determinarse. Luego lo hará él con Putin, en Europa.

"Nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra "ignominiosa". El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de muchos otros temas. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", sentenció.

Primer encuentro en Alaska

El 15 de agosto último ambos líderes tuvieron su primer encuentro en la segunda gestión de Trump. La ciudad elegida fue Alaska, y tras la reunión privada, ambos declararon en conferencia de prensa que consiguieron avances.

Sin embargo, en los dos meses posteriores la guerra en el frente ucraniano ha seguido, con avances y estancamientos por parte de las fuerzas del Kremlin. El inquilino de la Casa Blanca busca acabar de una vez por todas con este conflicto.

Por lo expuesto, Donald Trump y Vladimir Putin volverán a sostener un encuentro, que buscará ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente de los Estados Unidos indicó que Budapest, Hungría sería el lugar, aunque no dio la fecha para la reunión.