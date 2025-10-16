Trump amenaza con liquidar a miembros de Hamas: Grupo armado continúa ejecutando civiles en Gaza

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El acuerdo de paz en Gaza que se suscribió esta semana no ha significado el fin de las muertes en la franja, aunque esta vez no de parte de Israel. El grupo armado Hamas ha arremetido contra presuntos colaboradores del Estado sionista, por lo que Donald Trump amenaza con acabar con ellos si no dejan de matar civiles.

¿Qué dijo Trump sobre las acciones de Hamas?

Mediante su cuenta de Truth, el inquilino de la Casa Blanca condenó que la organización palestina continúe ejecutando a ciudadanos pese al término de las hostilidades. Por tal motivo, advirtió que si esto sigue ocurriendo, no tendrá otra alternativa que liquidar a sus elementos armados.

"Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!" publicó Trump.

El mandatario mencionó el pacto que el mismo grupo armado aceptó, para comenzar con el proceso pacificador en este territorio de Palestina. Este revés en el escenario ocurre tres días después de la firma que lideró junto a jefes de los gobiernos de Egipto, Qatar y Turquía, mediadores en el conflicto.

Sin embargo, desde la sala Oval, precisó que no serán sus tropas las que ingresarán a Gaza y se enfrentarán a Hamas, pero que sí hay gente que lo podría hacer en su lugar. "Hay gente muy cerca, muy próxima, que irá y hará el trabajo muy fácilmente, pero bajo nuestros auspicios".

Presencia militar en medio oriente

A inicios de octubre, el jefe de Estado anunció que acordó con Qatar brindarle apoyo militar en caso de que sea atacado. Al ser un aliado que le ha permitido tener presencia en Oriente Medio, ofreció responder a cualquier agravio como si fuera como a sí mismo.

"El Estado de Qatar ha acogido a las fuerzas estadounidenses, ha facilitado operaciones de seguridad cruciales y se ha mantenido como un firme aliado en la búsqueda de la paz, la estabilidad y la prosperidad, tanto en Oriente Medio como en el extranjero, incluso como mediador que ha apoyado los intentos de Estados Unidos por resolver importantes conflictos regionales y globales", precisó la nota de prensa.

De esta manera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó una seria advertencia a Hamas, si continúa ejecutando a civiles en público. El mandatario aseguró que hay efectivos que no son de su país dispuestos a ingresar a Gaza y cumplir con su cometido.