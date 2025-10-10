Presidente José Jerí sostuvo su primera reunión con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la PNP

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El flamante presidente de la República, José Jerí, sostuvo su primera reunión formal con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo de este encuentro fue la coordinación de acciones para la lucha contra la criminalidad, problema que le costó la vacancia a Dina Boluarte.

Reunión en Palacio de gobierno

Junto al general del Ejército, César Briceño Valdivia, el general del Aire (FAP), Carlos Enrique Chávez Cateriano, el vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, Julio César Chávez Morán y el general PNP, Óscar Arriola, establecieron su mesa de trabajo. En ella, se organizaron para generar medidas en contra de la inseguridad ciudadana.

"El presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de Gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad", indica la publicación de Presidencia del Perú.

La cabeza de la PNP había llegado hasta la casa de Pizarro durante la mañana del viernes 10 de octubre para saludar al flamante mandatario. Posteriormente, llegaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, precisando que por la Marina de Guerra no se presentó Javier Bravo de Rueda Delgado, almirante y comandante general de esta institución.

Primera llegada de Jerí a Palacio

Cumpliendo con su nueva función como presidente de la República, Jerí Oré llegó a primeras horas a Palacio, siendo recibido por el Regimiento de Escolta 'Mariscal Domingo Nieto', la guardia oficial. Se colocó una alfombra roja para que el mandatario camine por ahí hasta la entrada principal del recinto.

Algunas figuras de la política nacional se presentaron para expresarle sus saludos. Además del general Arriola, estuvo el exministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes y el ex viceministro de Justicia, Jesús Baldeón. Los tres lo hicieron por el acceso que se encuentra en la estación Desamparados.

Cabe recordar que el nuevo jefe de Estado asumió su rol en la madrugada de este viernes, luego de que el Congreso vacara a Dina Boluarte con 122 votos a favor por permanente incapacidad moral. Su mala gestión contra la criminalidad fue uno de los motivos que condujeron a este escenario.

