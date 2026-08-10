Daniel Noboa se solidariza con Colombia y ofrece rescatistas tras terremoto de 7.4

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/08/2026
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se expresó mediante sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad para el pueblo colombiano que viene siendo afectado por fuertes movimientos telúricos de magnitud 7.4 este lunes 10 de agosto.
El jefe de Estado puso a disposición de un grupo USAR integrado por 47 especialistas en rescate, perros entrenados y herramientas para realizar intervenciones de hasta una semana.
Ecuador ofrece equipo especializado de rescate
Mediante sus redes sociales, el jefe de Estado ecuatoriano manifestó su solidaridad con los damnificados por el sismo y habilitó su apoyo para las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a eventuales víctimas.
Este tipo de equipos está preparado para intervenir en escenarios en los que se requiere la búsqueda y rescate de personas, especialmente después de emergencias como terremotos y colapsos estructurales.
¿Qué es un equipo USAR?
Los grupos USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) están conformados por especialistas en labores de emergencia dentro de zonas urbanas. Su función consiste en ubicar, asegurar y evacuar a personas que podrían quedar atrapadas tras el derrumbe o desplome de edificaciones.
Fuerte terremoto sacudió Colombia: Reportan daños
De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), un fuerte terremoto de magnitud 7.4 se registró en Colombia alrededor de las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto. El boletín preliminar precisa que el movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros de San José de Palmar, en el departamento de Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.
Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el terremoto no solo se sintió en Bogotá, sino también en otras localidades como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, donde algunas zonas fueron evacuadas como medida preventiva ante posibles afectaciones estructurales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano ante los fuertes sismos registrados este lunes 10 de agosto, de magnitud 7.4.
Asimismo, ofreció el apoyo de un equipo USAR con 47 rescatistas, canes especializados y recursos para operaciones de hasta siete días.