Corte de LUZ en Lima y Callao el 10 y 11 de agosto: lista de distritos que se verán afectados

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao. Pluz Perú reveló la lista de distritos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el 10 y 11 de agosto.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Si pensabas hacer trabajo remoto en casa o usar algún electrodoméstico que requiera energía eléctrica el 10 y 11 de agosto, deberías revisar primero el cronograma del corte de luz que habrá en Lima y Callao, según precisó la empresa Pluz Energía en su página oficial.

De acuerdo al comunicado, la interrupción del servicio responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir optimizando el suministro. Debido a ello, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya y verificar los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de luz el 10 de agosto: Distritos que se verán afectados

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este lunes 10 y martes 11 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este lunes:

Áreas afectadas en El Agustino

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en Av. Grau cdras. 22, 23, Av. Locumba cdras. 4, 5, 6, 7, Jr. Cabana cdras. 1, 2, Jr. Cajacay cdra. 1, calle Parque Central cdra. 2, Cerro Azul cdras. 21, 22, Jr. Cerro San Francisco cdras. 5, 6, 7, Jr. Huandoval cdra. 2, Jr. Chiquian cdra. 20, Jr. Llamellín cdra. 3, Jr. Ocros cdras. 2, 3, Jr. Pampas cdra. 1, Psje. Cnel. Dávila cdra. 7.

En el Callao

Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/ Jr. Pichincha.

Asimismo, se especificó que el corte de luz afectará diversos sectores de los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres que se detallan en la siguiente imagen:

Zonas sin luz el 10 de agosto.

Zonas afectadas por corte de luz el 11 de agosto

Además, el corte de luz también se ejecutará el martes 11 de agosto, entre los siguientes sectores de los distritos de Bellavista, San Miguel, Independencia, el Rímac:

Corte de luz en Lima y Callao.

En Lurigancho-Chosica

Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Asoc. de Viv. Corazón de Jesús anexo 8 Jicamarca Mzs. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Urb. Pro Industrial II etapa sector 9 calle B Mz. B, C, Av. Gerardo Unger cdra. 82.

También se suspenderá el servicio eléctrico en estos distritos:

Cronograma de corte de luz el 11 de agosto.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en P.J. Cruz de Motupe grupo 5 Mz. B, C, D, E, I, J, K, K5, L, M.

El corte de luz puede afectar las actividades diarias de familias en distritos de Lima y Callao, por lo que conocer con anticipación los horarios y zonas comprendidas en la interrupción permite tomar precauciones para el lunes 10 y martes 11 de agosto, según Pluz Perú.