Detienen a sujeto acusado de atacar a personas vulnerables con potente pistola de agua

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía arrestó a Christopher Cayce, de 34 años, por atacar deliberadamente a personas en situación de calle y con discapacidad utilizando una pistola de agua motorizada de alta potencia. El acusado se dedicaba a grabar y publicar estas agresiones en diversas plataformas digitales.

Antecedentes y captura del agresor

Según la investigación policial, los actos se registraron en distintos puntos de Houston. El sospechoso seleccionaba a individuos en condición de vulnerabilidad, los insultaba mientras les disparaba agua a alta presión y posteriormente compartía el material audiovisual presentado falsamente como si fueran bromas inofensivas.

"Cayce habría elegido específicamente a personas en situación de vulnerabilidad para atacarlas con una pistola de agua eléctrica de alta presión, mientras las insultaba y ridiculizaba", detallaron fuentes oficiales.

NEW: Man arrested after filming himself doing drive-by shootings with a 'high-powered, motorized' water gun.



34-year-old Christopher Cayce was arrested by the Houston Police Department and charged with two counts of assault with bodily injury.



He is accused of targeting... pic.twitter.com/SDHujRhjuh — Collin Rugg (@CollinRugg) July 3, 2026

La detención ocurrió cuando agentes de tránsito interceptaron al individuo por conducir un vehículo sin placas y con vidrios polarizados ilegales. Tras la revisión, las autoridades lograron vincularlo directamente con las denuncias por los ataques con pistola de agua contra personas sin hogar.

Proceso legal y reacciones sociales

El caso generó una fuerte indignación en la comunidad y en usuarios de redes sociales tras difundirse las imágenes. Aunque el arma no dispara proyectiles sólidos, la presión del agua provocó lesiones físicas reales en las víctimas, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía.

Actualmente, el detenido enfrenta cargos por agresión con lesiones corporales. El Departamento de Policía de Houston mantiene abierta la investigación para confirmar si existen otros afectados por el uso de esta pistola de agua contra personas sin hogar y discapacitados en la ciudad.

🇺🇸 Houston PD's Major Offenders Division arrested Christopher Cayce for shooting disabled and homeless persons with a high-powered, motorized water gun.



He taunted victims and posted videos on social media. Charged with assault bodily injury.



Cruelty to the vulnerable has... pic.twitter.com/nOSTjO7NiZ — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) July 3, 2026

El actuar de este sujeto ha marcado un precedente sobre las consecuencias de utilizar la violencia como forma de entretenimiento en internet. Las autoridades reiteraron que cualquier objeto empleado para intimidar o causar daño físico derivará en responsabilidades penales contra los autores de hechos.

El caso de el agresor concluyó con su traslado a la cárcel del condado de Harris tras ser imputado por sus actos. La justicia busca esclarecer si hay más víctimas de este ataque con pistola de agua a personas sin hogar en Houston, Texas.

Ante ello, Christopher Cayce fue arrestado en Houston por agredir a personas vulnerables con una pistola de agua motorizada. El agresor compartía los actos en redes sociales, enfrentando ahora cargos legales por lesiones corporales tras ser capturado por infracciones de tránsito vinculadas a sus delitos.