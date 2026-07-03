Camión cayó a un río tras chocar contra un auto: Reportan al menos 4 muertos, 8 heridos y 10 desaparecidos

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un camión con pasajeros a bordo se precipitó y cayó a un río tras chocar contra un auto. Las autoridades investigan el accidente que dejó al menos cuatro muertos, ocho heridos y otras 10 personas desaparecidas.

Accidente tras caída de camión a un río: Reporte preliminar

De acuerdo a los últimos reportes, el accidente se registró en la noche del último jueves 2 de julio. Las autoridades detallaron que un camión sobrecargado de refugiados afganos que regresaban al país se precipitara a un río en la provincia de Laghman, en el este de Afganistán.

Según el reporte preliminar, los pasajeros eran una familia que regresaba de Pakistán, que tuvieron un fatal desenlace luego de que el camión donde viajaban chocara contra un automóvil en la autopista Kabul-Jalalabad y terminara cayendo a un río.

Desafortunadamente, el accidente dejó al menos 4 muertos, 8 heridos y 10 personas desaparecidas. Hasta el lugar del incidente se apersonaron residentes locales y equipos de rescate para continuar con las operaciones de búsqueda.

"Un camión con remolque que transportaba las pertenencias de una familia de migrantes retornados sufrió un accidente de tráfico con un coche en la autopista Kabul-Jalalabad (...) Hasta el momento se ha confirmado la muerte de cuatro personas y 10 siguen desaparecidas", explicó a EFE el portavoz de la Policía provincial, Younus Yousafzai.

Investigan accidente que dejó 10 desaparecidos

La oficina de prensa provincial de Laghman informó que se darán a conocer más detalles una vez que las autoridades completen su investigación. Se maneja la hipótesis de que el accidente se habría originado por una acción temeraria del conductor.

Esta tragedia se produce apenas unos meses después de un accidente mortal similar en la misma carretera de Laghman, cuando un camión que transportaba refugiados se salió de la carretera y volcó a principios de mayo del 2026, causando la muerte de 18 personas e hiriendo a otras 30.

Otra tragedia: Accidente de autobús en Pakistán

El siniestro vehicular en Afganistán no solo ha generado preocupación a nivel internacional, sino también el registrado este viernes 3 de julio en Pakistán. Un autobús perdió el control y terminó cayendo a un barranco, dejando al menos 40 muertos y varios heridos, en una zona montañasa en Dana Sar, cerca de la frontera entre las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.

El presidente Asif Ali Zardari manifestó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los lesionados, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Es así como una nueva tragedia vehicular se reportó en las últimas horas. En la noche del jueves 2 de julio, un camión con refugiados afganos a bordo cayó a un río, dejando un saldo preliminar de al menos 4 muertos, 8 heridos y 10 desaparecidos.