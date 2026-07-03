Lula da Silva felicita a Keiko Fujimori tras ser proclamada presidenta electa del Perú: "Cuente con Brasil"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta del Perú generó una ola de saludos internacionales. Entre ellos destacó el mensaje del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien felicitó a la lideresa de Fuerza Popular por su victoria y expresó su disposición a trabajar en una agenda bilateral ambiciosa.

El gesto es significativo: se trata del primer mandatario de izquierda —o centroizquierda— que reconoce públicamente a Fujimori, mostrando un nivel de apertura democrática en medio de un escenario regional polarizado.

Brasil y Lula están "listos para avanzar"

En su publicación, Lula subrayó que Brasil y Perú son países hermanos con una extensa frontera y profundos lazos humanos. Señaló que su gobierno está listo para avanzar en una agenda conjunta enfocada en la ampliación del comercio y las inversiones, la integración logística y digital, la protección de la Amazonía y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

"Felicito a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas. Le deseo pleno éxito en la conducción de su mandato y en la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo", escribió.

Da Silva reconoció el resultado electoral y adelanta apertura con gobierno de Keiko Fujimori.

Fujimori agradece

Keiko Fujimori agradeció el gesto en respuesta, destacando la disposición de Brasil para fortalecer la relación bilateral. La mandataria electa aseguró que su gobierno tendrá disposición para estrechar los lazos entre ambos países y se comprometió a mantener el "respeto mutuo, cooperación y bienestar".

"Brasil y el Perú tienen una responsabilidad compartida con el desarrollo de América del Sur y millones de ciudadanos que esperan más oportunidades y mejores condiciones para salir adelante", señaló.

Respuesta de Keiko Fujimori

El saludo de Lula representa un gesto de apertura democrática en la región. A pesar de las diferencias ideológicas, el presidente brasileño reconoció la legitimidad del proceso electoral peruano y ofreció cooperación. Para Fujimori, la respuesta fue una oportunidad de mostrar disposición al diálogo y a la integración regional, en un momento en que su liderazgo enfrenta desafíos internos y externos.

Así, ambos líderes marcan un primer acercamiento diplomático clave tras la proclamación oficial. Más allá de las diferencias políticas, ambos líderes coincidieron en la necesidad de trabajar juntos por el desarrollo de América del Sur. El gesto refuerza la idea de que la democracia se construye también desde el reconocimiento, aumentando la expectativa en la relación entre Perú y Brasil.