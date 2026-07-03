Venezuela: A 2 645 asciende la cifra de víctimas mortales a consecuencia del doble terremoto

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país, la noche del 24 de junio.

Vale recordar que, en conmemoración por el terrible saldo de víctimas que viene dejando el doble movimiento telúrico, la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. del miércoles 01 de julio.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que hasta la fecha se registran 2 645 fallecidos, 12 666 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 117 familias han recibido asistencia, mientras que 15 050 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 890 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 59 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Con referente a las labores de rescate, 3 305 rescatistas de diferentes partes del mundo, 26 000 efectivos locales y 17 832 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Delcy Rodríguez confirma gestiones para la reconstrucción de edificios afectados

Durante la noche del jueves 02 de julio, la presidenta de Venezuela anunció el inicio de las gestiones de su administración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender a los daños estructurales que han dejado los devastadores terremotos.

"Hice un contacto telefónico y dije: Se crea un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares de fondo que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional". Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos, 855 edificios fueron afectados", indicó.

Por su parte, agradeció a los diversos líderes mundiales y presidentes de la región que han enviado ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas y equipos para intensificar las labores de rescate.

Finalmente, los ciudadanos venezolanos siguen clamando por más ayuda, no solo para poner a salvo a sus seres queridos, también para lograr salvar más vidas, en medio del desastre natural que viene enlutando al país.