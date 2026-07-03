Terremoto en Venezuela: Cristiano Ronaldo conmueve con emotivo gesto hacia niño huérfano que sobrevivió

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Andrés Mieles, un niño de 12 años, conmovió profundamente a la comunidad tras sobrevivir a los devastadores terremotos en Venezuela. El menor, quien perdió a sus padres y hermanos, recibió un video personalizado de Cristiano Ronaldo, quien le envió aliento y una invitación especial.

Un gesto que trasciende el fútbol

La historia de este pequeño se viralizó rápidamente en las redes sociales tras la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio. Andrés Mieles se encontraba internado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, recuperándose tras sufrir la amputación de una pierna.

Según relata el portal Canal 9, el niño atesoraba con especial cariño una lámina de su ídolo, lo que motivó a miles de personas a impulsar una campaña digital. El objetivo era que el capitán de Portugal conociera la situación del joven sobreviviente.

"Hola, Andrés, ¿qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo", expresó el futbolista portugués.

Este mensaje llegó finalmente a manos del menor gracias a la gestión del influencer Armando Poyo, quien visitó el recinto médico. La reacción de Andrés fue inmediata, generando una gran emoción entre los doctores y enfermeros que lo acompañan en su difícil recuperación.

Esperanza tras la tragedia venezolana

La comunidad internacional ha destacado este noble gesto del deportista en el marco del Mundial de Fútbol 2026. Para el pequeño, este contacto representa un alivio significativo en medio del profundo dolor provocado por la pérdida de toda su familia en los sismos.

El estado de salud de Andrés se reporta estable, manteniéndose bajo cuidados médicos estrictos en la capital venezolana. Mientras tanto, la promesa de Cristiano Ronaldo de conocerlo personalmente cuando el niño mejore su condición física, ha dado una luz de esperanza colectiva.

El caso ha servido para visibilizar las necesidades urgentes de los sobrevivientes tras los desastres naturales. La solidaridad de figuras públicas, como en este caso Cristiano Ronaldo, resulta fundamental para brindar apoyo emocional a niños como Andrés Mieles en momentos de extrema dificultad.

La historia de resiliencia de Andrés Mieles junto al apoyo brindado por Cristiano Ronaldo tras los terremotos en Venezuela, evidencia cómo el deporte puede generar un impacto positivo en la recuperación de un niño huérfano, uniendo voluntades y esperanzas a nivel global.