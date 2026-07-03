Portugal decreta un día de luto nacional en memoria de víctimas de terremotos en Venezuela

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Portugal decretó un día de luto nacional para el próximo domingo 5 de julio, en homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

Portugal declara el 5 de julio luto nacional

Terremotos en Venezuela dejan alrededor de 3 mil muertos y más de 12 mil heridos. Mientras las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes a esta tragedia, en colaboración de gobiernos de otros países, se dio un anuncio que ha sorprendido a nivel internacional.

En una declaración tras un consejo de ministros celebrado en la localidad de Guimarães, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que el domingo 5 de julio se declarará Día de Luto Nacional en su país. Según precisó, esta medida oficial se estableció con el objetivo de honrar la memoria de los afectados por los fuertes movimientos telúricos registrados en territorio venezolano el 24 de junio.

Asimismo, expresó la solidaridad del Gobierno de Portugal con el pueblo venezolano y destacó que han mantenido un contacto regular con los equipos portugueses que están sobre el terreno y con las autoridades del país caribeño "con el fin de poder contribuir a las labores de rescate y salvamento".

Pela memória das vítimas dos sismos na Venezuela, em particular pelos portugueses e lusodescendentes, decretamos Dia de Luto Nacional no próximo domingo, 5 de julho.

Agradeço as palavras que acabaram de me ser transmitidas pela presidente @delcyrodriguezv de reconhecimento pela... — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 1, 2026

Homenaje para víctimas de terremotos en Venezuela

El primer ministro de Portugal también precisó que la medida institucional hace especial mención de los ciudadanos portugueses y lusodescendientes fallecidos en la tragedia, la cual está catalogada como el evento sísmico de mayor magnitud en el territorio venezolano en más de un siglo.

"Por las víctimas de los terremotos en Venezuela, por los portugueses y sus descendientes afectados por esta tragedia, el próximo domingo 5 de julio declaramos Día Nacional de Duelo", precisó el primer ministro de Portugal en su cuenta oficial de Instagram.

Según las últimas cifras proporcionadas por el Gobierno de Portugal señalan que son 84 las víctimas mortales portuguesas que dejan los dos seísmos en Venezuela, de los que 72 también tenían la nacionalidad venezolana, mientras que otras 63 personas permanecen desaparecidas.

Portugal colabora con labores de búsqueda y rescate en Venezuela

Luís Montenegro expresó agradecimiento institucional a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien extendió reconocimientos por el despliegue técnico portugués (envió un contingente de 64 especialistas en salvamento, asistencia médica y búsqueda de sobrevivientes) y condolencias a las familias afectadas.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que el 5 de julio será día de luto nacional tras confirmarse el fallecimiento de al menos 68 ciudadanos de origen portugués o lusodescendientes en los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.