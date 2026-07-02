Más de 120 contagiados por norovirus en un crucero de Estados Unidos generan alarma sanitaria

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Más de 120 personas resultaron contagiadas de norovirus durante un viaje a bordo de un crucero de Estados Unidos, generando preocupación entre los pasajeros y las autoridades sanitarias. El brote ocurrió mientras la embarcación realizaba un recorrido de 20 días y obligó a reforzar las medidas de prevención antes de su regreso al puerto de San Francisco.

Alarma por contagio masivo de norovirus en crucero

El crucero Ruby Princess, de la compañía Princess Cruises, transportaba alrededor de 3.000 pasajeros cuando comenzaron a reportarse casos de malestar gastrointestinal. En total, 120 viajeros y algunos miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con el norovirus, un virus altamente contagioso que suele propagarse con rapidez en espacios cerrados y concurridos.

A medida que aumentaban los reportes, la empresa activó los protocolos sanitarios para contener el brote. Entre las acciones adoptadas estuvieron el aislamiento de las personas afectadas, la intensificación de las labores de limpieza y desinfección, así como el monitoreo permanente del estado de salud de los pasajeros y trabajadores durante el resto del recorrido.

Las autoridades de salud de Estados Unidos también siguieron de cerca la situación. De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los afectados presentó síntomas leves, principalmente vómitos, diarrea y malestar estomacal. Tras el arribo del crucero a San Francisco, continuaron las evaluaciones para confirmar que el brote estuviera completamente controlado.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los desafíos que representan las enfermedades infecciosas en los cruceros, donde la convivencia estrecha facilita la transmisión de virus como el norovirus. Aunque la mayoría de los pacientes suele recuperarse en pocos días, las autoridades recomiendan mantener una estricta higiene de manos y seguir las medidas sanitarias para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Antecedentes

Hace algunas semanas se registró un hecho similar en un crucero de la Compañía Cruises que viaja por el Caribe que ha puesto en alerta a pasajeros y autoridades. La noticia fue informada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (conocido por sus siglas en inglés como CDC) mediante un comunicado.

De acuerdo al reporte oficial de la institución entre los contagiados se encuentran 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación. Los principales síntomas que presentan estas personas son diárrea y vómitos.

Además, se menciona que, la embarcación, que transporta un total de 3116 pasajeros y 1131 trabajadores, inició su ruta el pasado 28 de abril desde Port Everglades y tiene previsto arribar a Puerto Cañaveral, Florida, el próximo 11 de mayo. Ahora se encuentra navegando por el noroeste del océano Atlántico con destino a Puerto Plata, en República Dominicana.

Es así que, este nuevo brote reaviva la preocupación por la propagación del norovirus en los cruceros. Hace apenas unas semanas, otro viaje de Princess Cruises registró 115 contagios entre pasajeros y tripulantes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La reiteración de estos casos mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los viajeros.