Cabo Verde sorprende y empata 1-1 a Argentina en Miami: Encuentro se define en suplementario

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 acaba de regalar uno de los capítulos más inesperados de su historia. En el Hard Rock Stadium de Miami, la campeona vigente Argentina no pudo doblegar a la debutante Cabo Verde, que logró un empate 1-1 en los dieciseisavos de final y forzó el tiempo suplementario.

El resultado ya es histórico: los "Tiburones Azules" se convierten en la primera selección africana en su debut mundialista que logra resistir a un campeón vigente en una fase de eliminación directa.

Se enfrentaron a la furia de Messi

Argentina dominó desde el inicio, con Lionel Messi como conductor. A los 28 minutos, el astro rosarino recibió un pase largo de Lisandro Martínez y definió con clase para el 1-0. El gol parecía encaminar el partido hacia una victoria cómoda, pero Cabo Verde mostró carácter y disciplina táctica.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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En el minuto 59, Deroy Duarte aprovechó un balón filtrado de Ryan Mendes y sorprendió al arquero Emiliano "Dibu" Martínez con un disparo cruzado que selló el empate. La jugada desató la euforia de los hinchas caboverdianos, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico.

Argentina intentó reaccionar con llegadas de Lautaro Martínez y Ángel Di María, pero la defensa africana se mantuvo firme. El tiempo reglamentario concluyó con la igualdad y el árbitro decretó el suplementario.

¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!



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Hasta este momento, Argentina llega con puntaje perfecto en la fase de grupos (victorias sobre Argelia, Austria y Jordania). Messi suma ya 20 goles en Copas del Mundo, manteniéndose como máximo goleador histórico del torneo y ampliando su diferencia con Mbappé, quien le pisa los talones.

Cabo Verde clasificó a los cruces sin ganar un partido, con tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Es la selección con el ranking FIFA más bajo en alcanzar esta fase en su debut mundialista.

Así, este empate frente a Argentina confirma que Cabo Verde no es solo una sorpresa estadística, sino un equipo capaz de competir contra las potencias.

El suplementario está en marcha y la tensión es máxima. Argentina busca imponer su jerarquía y evitar una definición por penales, mientras Cabo Verde sueña con consumar la hazaña más grande de su historia futbolística. El ganador de este duelo se enfrentará a Egipto en octavos de final, lo que añade aún más expectativa a un cruce que ya es inolvidable.