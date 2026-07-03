Luto en el cine: Fallece legendaria actriz de la época dorada a los 96 años

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La industria cinematográfica atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de la emblemática actriz Susana Freyre . La artista, quien alcanzó los 96 años, murió en São Paulo, Brasil, dejando una huella imborrable en el ámbito cultural, teatral y televisivo de toda Argentina.

Trayectoria y legado artístico

Su carrera profesional inició durante la década de los cuarenta, convirtiéndose rápidamente en una de las intérpretes predilectas del director Carlos Hugo Christensen. A lo largo de su extensa trayectoria, participó en producciones cinematográficas que marcaron un hito en el séptimo arte regional.

La actriz demostró una versatilidad única al trabajar en diversos proyectos en México y Brasil, consolidando un prestigio internacional innegable. Su capacidad para adaptarse a múltiples registros dramáticos le permitió mantenerse vigente, transformándose en una referencia ineludible para las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

Según la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la labor artística de Susana Freyre fue un aporte fundamental para la cultura. Este reconocimiento institucional subraya la importancia de su trabajo durante décadas, siendo valorada tanto por sus colegas como por el público que siguió su extensa trayectoria.

"Su invaluable contribución a la cultura nacional merece un reconocimiento eterno y profundo por parte de todos los sectores sociales", manifestó la entidad oficial tras confirmarse la triste noticia de su fallecimiento en el exterior, destacando su compromiso constante con el desarrollo de las artes.

Despedimos a la actriz Susana Freyre, quien falleció en São Paulo, Brasil. Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación. https://t.co/hFp1FdPbwA pic.twitter.com/Pkq2NJZMYR — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 3, 2026

Reconocimientos y homenajes finales

El mundo del espectáculo ha despedido a una de sus últimas grandes figuras clásicas con homenajes constantes. En 2013, su labor recibió una distinción máxima mediante el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por el Senado de la Nación y la Asociación Argentina de Actores.

Este galardón no solo celebró su éxito profesional, sino también su integridad y dedicación constante a la actuación profesional. La memoria de Freyre permanece presente en cada obra que ayudó a construir, siendo un símbolo de elegancia y talento que perdurará en la historia artística argentina.

La partida de esta reconocida actriz representa una pérdida significativa para el cine, marcando el fin de una etapa dorada. Su historia, marcada por el éxito y la disciplina, continúa inspirando a quienes valoran profundamente el aporte cultural de las grandes figuras de nuestra región.

Por ello, el fallecimiento de Susana Freyre a los 96 años enluta a la cultura regional. La actriz deja un legado inmenso en el cine y teatro, tras una carrera brillante que fue reconocida por instituciones nacionales, consolidándose como una figura histórica de nuestra cinematografía.