Fuerte castigo: Pareja es azotada en público tras besarse en transmisión en vivo de TikTok

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una pareja fue sometida a 21 latigazos en un parque, luego de ser declarada culpable de violar las normas morales de la localidad. El castigo se ejecutó públicamente luego de que ambos fueran grabados durante una transmisión en vivo besándose en la plataforma TikTok.

Ejecución y sentencia judicial

El veredicto fue dictado por un tribunal islámico que aplica estrictamente la ley de sharia en la provincia de Banda Aceh, Indonesia. Aunque la condena inicial era superior, el tiempo que la pareja pasó en prisión preventiva permitió que el castigo físico se redujera a 21 azotes.

Según Amnistía Internacional, este tipo de prácticas son consideradas una grave violación a la dignidad humana dentro del sistema judicial. A pesar de las constantes críticas de organizaciones globales, las autoridades locales mantienen la aplicación de estos castigos físicos ante la vista de los pobladores presentes.

La ejecución del castigo ocurrió en el parque Bustanussalatin tras la ratificación de la sentencia dictada por los jueces locales. Las autoridades regionales también ordenaron la destrucción del teléfono celular y la memoria USB utilizados para realizar la transmisión que originó todo el proceso legal.

El proceso legal incluyó una revisión detallada de las imágenes difundidas digitalmente, las cuales sirvieron como evidencia principal durante el juicio llevado a cabo en la zona. Esta sentencia ha sido ejecutada de manera inmediata ante la presencia de testigos que observaron el cumplimiento de la ley.

Contexto legal de Aceh

Banda Aceh es la única región en toda Indonesia que tiene autorización para aplicar la ley de la sharia. Esta normativa local prohíbe diversas conductas consideradas inmorales, tales como el consumo de alcohol, los juegos de azar o el contacto físico entre personas que no contrajeron matrimonio.

Las ejecuciones de este tipo de sanciones ocurren periódicamente bajo la supervisión de las autoridades religiosas. La población suele presenciar estos actos como parte del cumplimento de las leyes regionales, las cuales son aplicadas con rigurosidad ante cualquier falta detectada.

La pareja fue sancionada por infringir las leyes tras realizar una transmisión que fue catalogada como una muestra de afecto pública inapropiada. La resolución judicial marca un precedente sobre cómo las autoridades locales vigilan el comportamiento digital para castigarlo bajo sus normas internas.

Este modelo de vigilancia social se extiende a diversas redes donde los ciudadanos comparten contenido habitualmente. La legislación local busca preservar las costumbres tradicionales mediante el uso de castigos físicos, los cuales son impuestos sistemáticamente para disuadir a otros ciudadanos a cometer faltas similares.