Donald Trump arremete contra la ONU y OTAN con un discurso incendiario en asamblea del organismo

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En el segundo día de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra sus aliados de la OTAN. El mandatario lanzó críticas al organismo, contra la alianza atlántica por su compra de recursos a Rusia, la inmigración y el reconocimiento de Palestina.

Trump, el pacificador

Uno de los puntos que el jefe de Gobierno defendió fue su rol pacificador, como ha dicho en reiteradas ocasiones, al terminar con siete conflictos. Por esto, criticó a la ONU, al que acusó de no haber hecho nada para frenarlas.

"Es una lástima que yo haya tenido que hacer estas cosas, en lugar de que las hiciera la ONU, ni siquiera intentaron ayudar en ninguna de ellas. Puse fin a siete guerras. Negocié con los líderes de todos y cada uno de estos países y nunca recibí una llamada del organismo ofreciéndose a ayudar a cerrar el trato", manifestó.

Trump : "L'ONU ha un potenziale enorme...ma, almeno per ora, tutto ciò che sembra fare è scrivere una lettera dai toni forti, e poi non dare mai seguito a quella lettera. Sono PAROLE VUOTE, e le parole vuote non risolvono la guerra...pic.twitter.com/tYRnUvCQiW — Marco Usai🇮🇹 (@usaimarco87) September 23, 2025

El líder del Partido Republicano también apuntó contra la OTAN, a quienes criticó por continuar comprándole combustible a Rusia. Agregó que si el Kremlin no está acaba con la guerra, su administración está dispuesta a sancionarlo.

"Inexcusablemente, ni siquiera los países de la OTAN han cortado la energía y los productos energéticos rusos, algo que, como saben, descubrí hace unas dos semanas y no me gustó. Piénsenlo. Están financiando la guerra contra sí mismos. Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos", sostuvo.

🇺🇸 | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfila sus dardos contra Vladimir Putin: "En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de... pic.twitter.com/FJpm0lgltJ — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 23, 2025

Otros temas que tocó Trump

Un tema reciente en el que se ha involucrado es en detener el narcotráfico, que según su gobierno, proviene en gran cantidad de Venezuela. Por tal motivo, indicó que ordenó a sus tropas para que se desplieguen al Caribe y detengan cualquier navío sospechoso de querer llevar drogas ilegales a su país.

"Hemos comenzado a utilizar el poder supremo del ejército para destruir a los terroristas y las redes de tráfico de Venezuela lideradas por Maduro. A todos los matones que introducen drogas venenosas en Estados Unidos: Te volaremos de la existencia", enfatizó.

🇻🇪🇺🇸🚨| URGENTE: Donald Trump sobre Venezuela: "Hemos comenzado a utilizar el poder supremo del ejército para destruir a los terroristas y las redes de tráfico de Venezuela lideradas por Maduro. A todos los matones que introducen drogas venenosas en Estados Unidos: Te volaremos... pic.twitter.com/HdtGVeptXW — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 23, 2025

También criticó la inmigración ilegal, acusando a la ONU de apoyarla. "Si no detienes a gente que nunca has visto, tu país va a fracasar". Además, calificó como una "recompensa" el reconocimiento de Palestina como un Estado.

Así, Donald Trump se presentó ante la ONU con una larga lista de críticas contra el organismo y sus aliados de la OTAN. El mandatario no se guardó nada y fiel a su estilo, habló sobre el contexto actual de guerra e inmigración.