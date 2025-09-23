RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Sancionado con pena de cárcel

INPE: De enero a septiembre han intervenido a 662 visitas por intentar ingresar objetos y sustancias prohibidas a las cárceles

El INPE reportó que, entre enero y septiembre han intervenido 662 visitas por intentar ingresar objetos prohibidos a los penales como celulares, alcohol y drogas.

Objetos prohibidos impedidos de ingresar a los penales.
Objetos prohibidos impedidos de ingresar a los penales. INPE

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que en los primeros nueve meses del año han intervenido 662 visitas que intentaron ingresar objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios del país.

Dichos resultados son producto de las revisiones realizadas por los agentes penitenciarios, quienes han logrado detectar y decomisar una variedad de elementos, en el marco del plan de acción "NO juegues con tu libertad". 

Mayor incidencia en celulares, chips o accesorios telefónicos

Al respecto, Alex Samamé, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, precisó, que cada vez las visitas usan métodos más avezados para intentar ingresar objetos prohibidos a los recintos penitenciarios. En ese sentido, señaló que en las zonas íntimas, calzados y alimentos suelen colocarse los elementos ilícitos.

Agregó, que, en julio del 2025, 67 visitantes fueron intervenidos durante las revisiones a cargo de los agentes penitenciarios y en agosto fueron 100; es decir, 33 % más que el mes anterior, lo que advierte una peligrosa alza sobre esta conducta al margen de la ley.

Puntualizó, que, los penales en los que hay mayor incautación a visitas de objetos prohibidos como celulares, chips o accesorios telefónicos son los penales de Arequipa, Lurigancho, Piura, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Miguel Castro Castro, entre otros.

Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz
Lee también

Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz

Penas por el ingreso de objetos prohibidos a los penales

De acuerdo con lo especificado por el INPE, el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los establecimientos penitenciarios se sanciona con cárcel y las penas van desde los cuatro hasta los seis años de pena privativa de la libertad, según el artículo 368-A del Código Penal.

En el caso del ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos e inflamables, la condena puede ir de ocho a quince años, según el artículo 368-E del Código de Ejecución Penal. Frente a esta situación, el INPE exhortó a las visitas a no incurrir en este tipo de prácticas que ponen en riesgo su libertad.

Piura: INPE allana celda de sospechoso de extorsionar a un colegio del distrito de La Esperanza de Trujillo
Lee también

Piura: INPE allana celda de sospechoso de extorsionar a un colegio del distrito de La Esperanza de Trujillo

Vale recordar que, el lunes 22 de septiembre, en el diario oficial, fue promulgada la Ley N.º 32446, ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, incorporando el artículo 318-B al Decreto Legislativo 635.

"El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua", precisa el citado artículo.

Esta ley que busca endurecer las sanciones hacia quienes comentan diversos actos ilícitos en el territorio nacional, según lo expuesto en su momento en el Congreso de la República. 

Temas relacionados cárceles celulares INPE ley de criminalidad sistemática visitas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA