Espectáculos
Más de 60 años de trayectoria

Falleció Hernán Romero: Reconocido actor de cine, televisión y teatro dejó de existir a los 83 años

A los 83 años de edad falleció el actor peruano Hernán Romero. Su hija mayor comunicó sobre la partida del reconocido intérprete que incursionó en el cine, televisión y el teatro.

Falleció el actor Hernán Romero a los 83 años. (Difusión)

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/09/2025

Este martes 23 de setiembre se hizo público el fallecimiento del actor peruano Hernán Romero. El interprete, reconocido por sus diversos papeles en televisión, cine y teatro, perdió la vida a los 83 años. Su hija informó sobre el deceso de su padre a través de las redes sociales.

Hernán Romero partió luchando

Patricia Romero, su hija mayor, y que también incursiona en el arte como directora y guionista, comunicó sobre la partida de su progenitor. La dramaturga señaló en su mensaje que su progenitor combatió contra una prolongada enfermedad hasta su último suspiro.

"Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado. Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue. En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio", sostuvo.

El Ministerio de Cultura también emitió un comunicado sobre la sensible pérdida de Hernán Romero, reconociendo su trayectoria y legado. En el hilo que le dedicó en X, destacó que se convirtió en una influencia positiva para los colegas de su generación y las posteriores.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Hernán Romero Berrío, actor de teatro, cine y televisión, Personalidad Meritoria de la Cultura y maestro de la actuación en el Perú. Su talento, entrega y pasión por las artes escénicas lo convirtieron en un referente para generaciones, dejando una huella imborrable en la memoria cultural del país", indica.

Trayectoria de Hernán Romero

 

En desarrollo...

