Domingo Pérez rechaza declaraciones de Santiváñez: "Preocupa que el Ejecutivo pretenda afecta la independencia de la Fiscalía"

José Domingo Pérez no tardó en responder a las recientes declaraciones de Juan José Santiváñez en Exitosa. Durante una extensa charla con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, este aseguró que estaría de acuerdo en retirar de su cargo al citado fiscal y a Rafael Vela.

Además, el titular del Minjusdh expresó que ambos integrantes del equipo especial Lava Jato instrumentalizaron el Ministerio Público para perseguir políticamente a diversos integrantes del ambiente político nacional.

Domingo Pérez hace un llamado a Tomás Gálvez

Pero eso no fue todo ya que Juan José Santiváñez aseguró que existe una especie de organización criminal o mafia dentro del Ministerio Público que se dedica a hostigar políticos a través de casos sin ningún tipo de prueba o sustento legal.

Por ello, José Domingo Pérez rechazó tajantemente estas declaraciones asegurando estar muy preocupados por lo que señala como una posible injerencia del Ejecutivo en la autonomía de la Fiscalía.

"Permítanme mostrar mi preocupación por lo que ha declarado el ministro de Justician, Juan Manuel Santiváñez en relación a Rafael Vela y a mí. Nos genera mucha preocupación que desde el Ejecutivo se pretenda afectar la independencia y la autonomía del Ministerio Público", indicó.

Seguidamente, hizo un llamado al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, para que rechace estos dichos y que exija el debido respeto al trabajo realizado por el equipo especial Lava Jato.

"Respetuosamente pedimos al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de que se pronuncie sobre lo que dice el ministro de que el Ministerio Público existe una organización o una mafia que persigue políticos. Esto hay que rechazarlo e invocar de que hay un respeto a los fiscales que venimos realizando una labor independiente y autónoma", añadió.

Afecta su imagen

El integrante del Ministerio Público también cuestionó que estas declaraciones afecten su imagen a pesar de su trabajo se ha visto reflejado en las condenas impuestas a los investigados bajo su gestión.

"Afecta la imagen y credibilidad de Rafael Vela y mía sobre todo porque nos encargamos de casos importantes contra la criminalidad organizada y la gran corrupción. El señor ha señalado de que se nos tiene que investigar por la existencia de esta presunta mafia. El caso Lava Jato y otro se basan en hechos objetivos y se está demostrando con las diversas sentencias condenatorias", finalizo.

De esta manera, José Domingo Pérez rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien aseguró que existe una mafia dentro de la Fiscalía que se dedica a perseguir políticos.