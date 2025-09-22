Estados Unidos manifiesta respaldo económico a la Argentina: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció a través de redes sociales que la administración de Donald Trump ofrecerá su total respaldo en materia económica al gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei. Se espera que el martes se reúnan en Nueva York junto al mandatario estadounidense.

Un aliado importante en la región

Para el funcionario, ayudar a los argentinos es fundamental, porque es un aliado importante en Sudamérica. Por tal motivo, está dispuesto a ofrecer alternativas para apaciguar la crisis que afronta el liberal, por lo que ofrece monitorear de la situación local y la evaluar los mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", manifestó en su primer mensaje del hilo en X.

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



Las opciones que se pueden incluir, entre otras, son las líneas de swap (acuerdos entre bancos centrales para intercambiar monedas entre sí), compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

"Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei, a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina. Junto al presidente Trump, me reuniré con el presidente Milei el martes en Manhattan", sentenció.

Milei se reunió con su gabinete antes del viaje

Antes de enrumbarse a los Estados Unidos, el mandatario sostuvo dos reuniones, con su mesa política y la cúpula de su gabinete en Casa Rosada, en Buenos Aires, en la mañana del lunes 22 de setiembre. Por más de una hora, coordinó con el primer grupo las medidas gubernamentales y la planificación electoral de las próximas semanas.

Milei a la salida de la Casa Rosada.

Posteriormente, sostuvo un encuentro con sus ministros, que no contó con la presencia del titular de Economía, Luis Caputo, ni del canciller Gerardo Werhein. Ambos se ausentaron debido a que viajaron de forma anticipada a New York para la asamblea general de la ONU.

Así, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció respaldo económico a la Argentina. Para concretar los mecanismos, el secretario de este departamento Scott Benson, se reunirá junto con Donald Trump y el presidente Javier Milei este martes 23 de setiembre en Manhattan.