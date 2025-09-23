Ibáñez niega haber puesto a futbolistas de la Selección Peruana contra Ferrari:" "Subestiman al jugador"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Oscar Ibáñez rompió su silencio a solo días de haber sido destituido del cargo de entrenador de le Selección Peruana tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de su salida, inició una serie de especulaciones sobre los motivos que llevaron a alejarse de Videna.

Una de las que más sonó en los últimos días fue sobre una presunta mala relación con el director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari. Cómo se recuerda, diversos medios deportivos indicaron que el estratega le había puesto a los jugadores en contra al directivo por lo que este decidió culminar su vínculo.

Ibáñez descarta haber puesto a los jugadores contra Ferrari

Oscar Ibáñez conversó largamente durante su visita al podcast 'Doble Punta' donde reveló diversos detalles de su paso por la Selección Peruana. Ahí, el estratega también fue consultado sobre este rumor que circuló en los últimos días acerca de su relación con Jean Ferrari y la presunta postura de los jugadores contra el directivo.

El argentino nacionalizado aseguró que esto no fue así ya que los futbolistas de la Bicolor son personas adultas y no niños a los que se les puede manejar. Por ello, descartó tajantemente esta versión precisando que en la interna del combinado patrio no existió nada de eso.

"Si alguien quiso instalar esto de que alguien le pudo haber tirado a los jugadores en contra de alguien, es subestimar al jugador, a la persona. No estamos hablando de un niño que va a un nido o un kinder que lo llevas de la mano para hacer cada tarea", inició.

Por último, lamentó que estos rumores hayan comenzado a circular en medios periodísticos que quizá habrían buscado generar algún efecto mediático.

"Son personas adultas, profesionales, con mucho recorrido; subestimar así al jugador, a la persona, si alguien lo quiso instalar para generar algo, erró. Me lo habían comentado, pero bueno, espero que no haya sido así", añadió.

De esta manera, Oscar Ibáñez, exentrenador de la Selección Peruana, brindó detalles de lo que fue su paso por Videna y su posible salida tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Eso sí, el argentino dejó en claro que nunca puso en contra de Jean Ferrari a los jugadores del combinado patrio como se ha señalado en los últimos días desde diversos medios.