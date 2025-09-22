RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Propone continuar con tratado

Putin dispuesto a prorrogar acuerdo de armas nucleares START con Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos prolongar por un año el acuerdo START III, tratado de control de armas nucleares entre ambos países, ante la próxima expiración del acuerdo.

Putin propone extender tratado de desarmado nuclear con Estados Unidos
Putin propone extender tratado de desarmado nuclear con Estados Unidos (Fuente: AP)

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 22/09/2025

Síguenos en Google News Google News

A través de un comunicado desde el Kremlin, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso extender por un año más el tratado START III. Putin indicó que de finalizar el tratado entre ambos países sin renovación, se tendrían consecuencias negativas para la estabilidad mundial.

Rusia dispuesta a continuar en tratado de armas nucleares con Estados Unidos

En una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin en Moscú, el presidente Vladimir Putin propuso a Estados Unidos continuar con el tratado de desarme nuclear que expira el próximo 5 de febrero de 2026.

Conocido como tratado START III o Nuevo Start, el pacto fue firmado por los entonces presidentes de Estado, el estadounidense Barack Obama y el ruso Dmitri Medvédev, para firmar un tratado que restringa a cada país a contar con un número limitado de armas nucleares. El acuerdo pactado tiene 1.550 cabezas nucleares desplegadas y 700 misiles y bombarderos desplegados, como límite. 

Este lunes 22 de setiembre, el presidente de Rusia, indicó que se encuentra dispuesto a continuar con el tratado e indicó que espera que Estados Unidos siga sus pasos y los límites del tratado.

"Rusia está dispuesta a seguir adhiriéndose a las restricciones cuantitativas centrales en virtud del Tratado START durante un año después del 5 de febrero de 2026".

Filipinas: Nueva marcha contra la corrupción reúne a 49 mil manifestantes en el centro de la capital
Lee también

Filipinas: Nueva marcha contra la corrupción reúne a 49 mil manifestantes en el centro de la capital

Las declaraciones del presidente ruso se dan en medio del contexto de la guerra en Ucrania. Además, una de las últimas reuniones bilaterales de trascendencia por parte de Putin se dio con su visita hacia China, liderado por Xi Jinping, principal contrincante comercial de Estados Unidos.

En declaraciones a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que este tratado es necesario para continuar con un diálogo con Washington. "Consideramos muy importante la continuación de este tratado que sigue siendo al menos hipotéticamente viable", indicó.

Multitudinario funeral en Arizona reúne a miles de personas para despedir a Charlie Kirk, activista asesinado
Lee también

Multitudinario funeral en Arizona reúne a miles de personas para despedir a Charlie Kirk, activista asesinado

Antecedentes del tratado START III

Desde que el tratado fue firmado, se implica inspecciones in situ por parte de ambos países. Sin embargo, desde el 2020 estas llevan inactivas. Por un momento, Rusia decidió suspender este acuerdo con Washington, en medio de las declaraciones de Estados Unidos por terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, Rusia declararía que no se habían retirado totalmente del pacto. 

En setiembre de 2024, Putin inició una revisión del tratado nuclear indicando que ante por parte de una nación no nuclear junto a una con poderío en armas, significaría un ataque en conjunto contra su país. Esta iniciativa buscaba disuadir el apoyo de países de occidente hacia Ucrania. 

Temas relacionados armas nucleares Estados Unidos Rusia Vladimir Putin

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA