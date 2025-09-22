Trump lanza advertencia sobre uso de paracetamol en embarazadas por su relación con el autismo

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), notificará a los médicos a no recetar paracetamol a las mujeres embarazadas. Este anuncio lo hizo a pesar de que no existen estudios que confirmen la implicancia del medicamento con la condición.

Trump recomienda no consumirlo

Desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el mandatario manifestó su postura en contra del consumo de este medicamentos en mujeres que esperan un niño. Recomendó hacer caso a este anuncio si desean evitar que esta condición sea detectada en sus hijos a medida de que vayan creciendo.

"Con efecto inmediato, la FDA notificará a los médicos sobre el uso acetaminofeno (paracetamol), que se conoce comúnmente como Tylenol (su versión más comercial en el país norteamericano), durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo mayor de autismo. Así que no deberían tomarlo ni el niño cada vez que le ponen una vacuna", sostuvo.

A su turno, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Trump, indicó que existe un tratamiento "comprobado" que ayudará a mejorar la condición de los menores que padecen de autismo.

"Hemos identificado una terapia emocionante que puede beneficiar a un mayor número de niños que sufren de autismo. La literatura revisada por pares ha documentado que hasta el 60 % de los menores con TEA han mejorado la comunicación verbal si se les da Leucovorina (una forma de ácido fólico)", indicó.

Fabricante de Tylenol rechaza afirmaciones de Trump

Luego del mensaje brindado por el líder del Partido Republicano, la portavoz de Kenvue, empresa que produce el acetaminofeno o Tyrenol, Melissa Witt, expresó la posición contraria de la firma. En una entrevista para el New York Times rechazó lo afirmado desde la Casa Blanca.

Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente. Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres", señaló la comunicadora.

Las acciones de la marca cayeron un 7,47 % en la Bolsa de Valores de Nueva York tras el anuncio presidencial. Desde el 4 de septiembre, se comenzó a investigar el medicamento, se había desplomado en un 10 %.

De esta forma, Donald Trump causó controversia con el anuncio en el que refiere que el paracetamol puede tener incidencia con el autismo, si es consumido por mujeres embarazadas. En Estados Unidos, la FDA notificará a los médicos para que suspendan la medicación para gestantes.