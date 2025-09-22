Emmanuel Macron oficializa reconocimiento de Francia a Palestina: "Ha llegado el momento de la paz"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En una cumbre paralela a la 80° asamblea general de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumplió con lo que dijo meses atrás e hizo oficial el reconocimiento del Estado de Palestina. Para el mandatario, esto abre una importante puerta para alcanzar la paz en la región y la devolución de los rehenes.

Momento de detener la guerra

Para el mandatario francés, este reconocimiento que ha hecho junto a otros países, es un primer paso para sentar las bases del fin del conflicto entre Israel y Palestina. Por esta razón, su gobierno tomó la decisión de hacer este anuncio, pese a las críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico, histórico de mi país con Medio Oriente y con la paz entre israelíes y palestinos. Por eso declaro que hoy, Francia reconoce al Estado de Palestina", anunció Macron en la cumbre organizada por su país y Arabia Saudita.

🇫🇷🇵🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — El presidente Emmanuel Macron anunció ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Francia reconoce formalmente al Estado de Palestina. pic.twitter.com/xneQBCUXVl — UHN Plus (@UHN_Plus) September 22, 2025

Se refirió también a la respuesta y compromiso que tienen en adelante para que ambas naciones de oriente próximo convivan en paz. Esta no ha sido lograda tras varias reuniones de emisarios y la creciente ofensiva de la FDI en Gaza, que ha provocado la condena de organismos internacionales.

"La solución de dos Estados Recae sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad misma de una solución de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad" sostuvo.

Reconocimiento de otros países

El último domingo 22 de setiembre, el Reino Unido se unió a Canadá y Australia en el reconocimiento del Estado de Palestina. Esto fue una medida adoptada para presionar al gobierno israelí que continúa incrementando su presencia militar en la franja, en su intención de eliminar a Hamas.

Frente a este pronunciamiento, Benjamin Netanyahu aseguró que hablaría ante la ONU y expondría "la verdad de Israel" y porque esta decisión pone en peligro la existencia de su nación y el bienestar de sus ciudadanos. Dejó claro que su objetivo es alcanzar la paz, pero esta solo podrá ser lograda a través de la fuerza.

Como resultado, el Estado de Palestino ha sido oficialmente reconocido por Francia, luego del pronunciamiento que hizo Emmanuel Macron en la ONU. El mandatario europeo cree que esto servirá para detener la guerra desatada en Gaza desde 2023 y ayudará a la liberación de los rehenes.