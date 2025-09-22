Casa Blanca se pronuncia sobre carta que envió Nicolás Maduro a Donald Trump: "Está llena de mentiras"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de operaciones militares y un intercambio diplomático encendido con Venezuela, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt se pronunció sobre la carta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió a su homólogo estadounidense Donald Trump.

Casa Blanca se pronuncia sobre carta Nicolás de Maduro

La Casa Blanca brindó una conferencia de prensa, este lunes 22 de septeimbre, en la que declaró que había desestimado una carta del gobernante venezolano Nicolás Maduro en la que ofrece un diálogo directo con la administración del presidente de Donald Trump, en la que acusa a Caracas de difundir falsedades y de seguir desempeñando un papel central en el tráfico ilegal de drogas.

"Hemos visto esta carta, francamente creo que hubo muchas mentiras que fueron repetidas por Maduro, en esa carta y la posición de la administración sobre Venezuela no ha cambiado", manifestó la portavoz Karoline Leavitt.

En tal sentido, resaltó que Washington considera el régimem de Nicolás Maduro como "ilegítimo". "El presidente (Donal Trump) ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano a los Estados Unidos de América", acotó la secretaria de prensa del gobierno estadounidense.

Nicolás Maduro envia carta a Donald Trump

Durante el fin de semana, la agencia de noticias Reuters publicó una carta que Nicolás Maduro envió a Donald Trump que data del pasado 6 de septiembre. Este hecho fue confirmado el último domingo por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica", se lee al inicio del escrito del jefe de Estado venezolano.

"Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", agrega la carta, indicando que "hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente".

Cabe resaltar que el envío de esta misiva se deio después del primer ataque que realizó Estados Unidos en el Caribe, en el que fallecieron 11 personas que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, transportaban drogas.

