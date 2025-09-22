Supertifón Ragasa genera alerta en Filipinas con vientos superiores a 265 kilómetros por hora

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El sudeste del continente asiático se encuentra en alerta máxima ante la presencia de la mayor tormenta del año. El supertifón Ragasa ha tocado tierra en Filipinas trayendo consigo intensas lluvias y vientos superiores a los 265 kilómetros por hora. Debido a la presencia de este fenómeno miles de personas fueron evacuadas.

Supertifón Ragasa causa estragos en Filipinas

De acuerdo a información preliminar del servicio meteorológico de Filipinas (PAGASA) supertifón Ragasa tocó tierra, este lunes 22 de septiembre, en la isla filipina de Calayan dejando a su paso un reguero de evacuciones, cierres de escuelas y cancelaciones de vuelos en países como Hong Kong, China y Vietnam.

Además, esta tormenta, catalogada como la más poderosa del año, provocó inundaciones, deslizamientos y cortes masivos de electricidad en la isla filipina de Luzón. Debido a ello, ahí miles de personas han sido evacuadas de zonas costeras y de baja altitud, también en las remotas islas Babuyan. En total han sido evacuados alrededor de 10 mil personas.

Por su parte, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. ordenó a la agencia nacional de respuesta a desastres ponerse en alerta máxima y el traslado de la población vulnerable. También las aerolíneas han cancelado más de una docena de vuelos nacionales y los puertos han suspendido servicios de ferry para prevenir accidentes en mares considerados "muy peligrosos".

Cabe señalar que, Ragasa entró en la categoría de supertifón, la cual está asociada a este tipo de fenómenos meteorológicos calificados como extremos. Al respecto, este es el decimocuarto fenómeno meteorológico que azota al país. Sin embargo, por el momento, las autoridades no registran informes de víctimas mortales.

🇵🇭🌬 Filipinas en máxima alerta: tifón Ragasa genera vientos de hasta 265 km/h



Las autoridades filipinas evacuaron a más de 10.000 personas de la isla de Luzón ante la llegada del tifón Ragasa, que presenta vientos máximos de 215 km/h, con ráfagas de hasta 265 km/h. El servicio... pic.twitter.com/QBR1KuffvH — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 22, 2025

Taiwán, Hong Kong y China en alerta

Filipinas no es el único país que se encuentra amenazado por la presencia del supertifón Ragasa. En Taiwán las autoridades de la isla han elevado las alertas en el sur en el que ya se han cancelado alrededor de 146 vuelos nacionales y más de 900 personas han sido evacuadas de áreas montañosas.

Además, el Centro Meteorológico Nacional de China pronósticó que el tifón llegará al país el miércoles 24 tocando tierra en la zona costera entre la ciudad de Shenzhen y el condado de Xuwen, en la provincia de Guangdong. En esta localidad se pretende evacuar 400 mil personas. Mientras que en Hong Kong más de 500 vuelos fueron cancelados por la aerolínea Cathay Pacific.

En conclusión, el supertifón Ragasa ha puesto en alerta máxima a Filipinas, así como también a países como Taiwán, Hong Kong y China, en los que hay personas evacuadas y se cancelaron vuelos.