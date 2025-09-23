Juan José Santiváñez se defiende y aclara su rol en el Ejecutivo: "Yo no soy el hombre más influyente del Gobierno"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en entrevista exclusiva con Exitosa, no dudó en defenderse de los cuestionamientos en su contra y negar fehacientemente ser el "hombre más influyente" en el gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Afirmó que solo forma parte del Gabinete liderado por Eduardo Arana.

Santiváñez sobre su papel en el Gobierno de Boluarte

Juan José Santiváñez se ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos, no solo por las investigaciones que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad tras los audios entregados por el capitán Junior Izquierdo, más conocido como 'Culebra', sino también por la reciente difusión de audios que lo vincularían con un presunto caso de tráfico de influencias.

Asimismo, ha sido sindicado por distintos personajes del ámbito político como uno de los funcionarios con mayor acceso y cercanía a la presidenta Dina Boluarte, especialmente, luego de su salida como del Mininter para después ser nombrado titular del Minjusdh. Esta situación lo ha llevado a ser catalogado como "el ministro o presidente en la sombra".

Ante esta situación, Santiváñez aprovechó su entrevista en el programa 'Hablemos Claro' para asegurar que la única persona que toma las decisiones en el Ejecutivo y tiene la última palabra es la hermana de Nicanor Boluarte y que los ministros de Estado solo la coadyuvan respecto a la amplia experiencia que tiene cada uno en su respectiva cartera ministerial.

"Yo no soy el hombre más influyente del Gobierno. Yo formo parte de un gabinete que es liderado por el premier Eduardo Arana. Todos en su conjunto somos profesionales que acompañamos a la presidenta (Dina Boluarte) y las decisiones, finalmente, las toma ella", expresó.

Ministro de Justicia sobre desaprobación del Gobierno

Pese a que las encuestas han sido claras demostrando el completo rechazo de la población, el titular del Minjusdh dejó en claro que el Ejecutivo no se guía de los números reflejados en ellas, ya que ellos cuentan con una percepción de la realidad muy diferente que se refleja en cada evento público que realizan en distintas regiones del país.

"Nosotros desde el gobierno cada vez que participamos en algún tipo de evento social, la presencia de la población es masiva. La percepción que nosotros tenemos es una percepción distinta, que llamamos la percepción real, además las decisiones dentro del gobierno no se toman en base a encuestas ya que no le damos mayor grado de fiabilidad, no creemos en las encuentras", señaló.

Es así como el ministro Juan José Santiváñez se defendió de las recientes acusaciones en su contra y aprovechó en dejar en claro que no es el hombre más influente del gobierno de Dina Boluarte.