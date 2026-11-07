El papa León XIV se reunió con estudiantes y educadores en su visita a la Universidad Católica de Montevideo

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante su Viaje Apostólico a América Latina, el papa León XIV se reunió con representantes del sector educativo en la Universidad Católica de Montevideo, en Uruguay. Durante el encuentro, el Pontífice subrayó la importancia de superar las visiones dualistas y adaptar los procesos de aprendizaje ante los continuos avances tecnológicos.

Desarrollo de la contemplación y promoción del pensamiento crítico en las aulas

Durante su exposición ante la comunidad universitaria, el Pontífice enfatizó de manera categórica que la labor formativa contemporánea debe capacitar adecuadamente a las nuevas generaciones para hacer frente de forma reflexiva a la sobreinformación masiva y a los constantes estímulos digitales que caracterizan de manera cotidiana a la sociedad actual.

En ese complejo contexto mediático y tecnológico, la propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento institucional busca recuperar de manera prioritaria aquellos espacios fundamentales dedicados al silencio interior, la reflexión personal profunda y el discernimiento crítico necesario para comprender con objetividad y empatía las diversas realidades del entorno social actual.

Asimismo, la máxima autoridad eclesiástica recalcó la urgente necesidad de fomentar una formación verdaderamente integral que enseñe a distinguir con claridad lo verdadero, lo bueno y lo justo, logrando articular armónicamente las dimensiones intelectual, emocional, espiritual y ambiental dentro de los procesos metodológicos del aprendizaje cotidiano en las instituciones formativas.

Valoración de la dignidad humana y consolidación de comunidades inclusivas

En otro momento de su discurso pastoral, la autoridad eclesiástica abordó la imperiosa necesidad de erradicar de forma definitiva cualquier manifestación de deshumanización o rechazo social, promoviendo ambientes académicos seguros y acogedores donde no se juzgue a las personas únicamente bajo fríos criterios de productividad, rendimiento técnico o eficiencia económica.

Frente a estas complejas dinámicas de descarte en el mundo actual, se instó con firmeza a todas las instituciones de enseñanza a asumir el compromiso irrenunciable de defender el respeto absoluto por la vida humana en todas sus etapas y circunstancias, garantizando plenamente que ningún integrante de la sociedad sea sometido al aislamiento, la marginación o la exclusión.

Por ello, el Pontífice señaló expresamente que el ejercicio de la escucha activa hacia las familias, los docentes y los diversos actores comunitarios resulta una herramienta indispensable para consolidar proyectos educativos abiertos, participativos y profundamente comprometidos con el servicio solidario hacia los sectores más vulnerables.

En ese sentido, el papa León XIV reafirmó la importancia de formar a las nuevas generaciones bajo sólidos principios éticos que contribuyan decididamente a la edificación duradera de una sociedad global mucho más justa, fraterna y solidaria.