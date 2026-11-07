Papa Léon XIV en Uruguay: pontífice recorrió Casavalle, uno de los barrios más humildes del país, y habló con vecinos

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco de su segundo día en Uruguay, el papa León XIV llegó a Casavalle, uno de los barrios más humildes del país, donde recorrió a pie distintas viviendas y se tomó el tiempo de dialogar con los vecinos, quienes expresaron su alegría por la presencia del sumo pontífice.

Papa León XIV recorrió el barrio uruguayo Casavalle

El Santo Padre caminó en compañía de autoridades eclesiásticas y miembros de su comitiva, en una de las actividades más significativas de la segunda jornada en el país sudamericano.

Y en la previa, recorrió la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Casavalle y lanzó un fuerte mensaje en el que pidió terminar con la exclusión social y "trabajar todos unidos". A su vez se proyectó un video sobre el trabajo que realiza la Iglesia en el barrio.

En su paso, diversos habitantes de esta zona le relataron a Robert Prevost sus experiencias de vida que tuvieron que atravesar y cómo la Iglesia fue un factor muy fundamental para ayudarlos a superar esos momentos trágicos.

Allí, el máximo representante de la Iglesia católica en el mundo pronunció un discurso que poseía un fuerte contenido social y enfatizó su preocupación por la violencia, la pobreza y las dificultades que atraviesan las familias que son más vulnerables.

"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver", sostuvo la máxima autoridad del Vaticano frente a las personas que se acercaron a escucharlo.

Además, este mensaje del papa estadounidense-peruano incluyó un llamado a los líderes uruguayos subrayando la importancia de trabajar unidos para erradicar la exclusión. En ese sentido, enfatizó que "debemos trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado".

Acto seguido, en palabras dirigidas a los vecinos y a las familias expresó: "Me siento como en casa y quiero agradecer a quienes dieron sus testimonios y abrieron sus corazones.

Realizó su primera misa en Sudamérica en Paysandú

En la mañana de este sábado, el Santo Padre llegó al Parque Municipal París Londres, en la ciudad de Paysandú, para celebrar su primera misa al aire libre ante miles de fieles.

Al promediar las 9:33 a. m. (7.33 a. m. en Perú), la avioneta de la Fuerza Aérea que trasladaba al sumo pontífice aterrizó. En su primera homilía, invitó a los fieles a fortalecer los vínculos comunitarios y a mantener viva la transmisión de la fe, y en su mensaje utilizó tres símbolos locales para apoyar su discurso: el mate, los puentes y los palmerales.

"¡Qué importante es ser constructores de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados: construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe", sostuvo.

Así, en el marco de su segundo díoa en Uruguay, el papa León XIV visitó uno de los barrios más humildes del país, Casavalle, donde dialogó con los ciudadanos y las familias. Además, recorrió la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.