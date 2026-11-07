Caída de Ueno Bank en Paraguay: cerca de 1,2 millones de clientes ya han recibido sus fondos

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno Bank ya recibieron la devolución de sus depósitos en Paraguay, después de que el Banco Central comenzara a ejecutar las garantías estatales tras el cierre de la entidad por problemas de solvencia. Al menos tres millones de paraguayos tenían cuentas en la entidad financiera digital más grande del país.

Devuelven fondos a paraguayos tras quiebre de Ueno Bank

En conferencia de prensa, Pedro Acosta, presidente interino del Banco Central de Paraguay (BCP) tras una reunión con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, informó que los pagos realizados el jueves y el viernes alcanzaron a 1 millón 196 mil personas.

"En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal", refirió Acosta desde el Palacio de López, a donde Alliana acudió muy temprano la mañana de este sábado 7 de noviembre.

Cabe señalar que la primera etapa cubrió a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, mientras que en una segunda etapa amplió los desembolsos hasta el equivalente a 40 salarios mínimos en el país vecino.

El Banco Central paraguayo activó el plan de garantías luego de que intervenga la entidad debido a problemas en sus indicadores de solvencia. Según se señala, Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, lo que llevó a iniciar el proceso de resolución o cierre. Dicho impacto fue amplio porque el banco tenía alrededor de 2,94 millones de clientes en un país con 6,1 millones de habitantes.

Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero. Ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por más de 996.000 millones de guaraníes. Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana. También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del IPS. Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas. November 7, 2026

Jubilados se vieron obligados a migrar a otros bancos

El cierre de Ueno Bank perjudicó a unos 32 mil jubilados que recibían sus pagos a través de cuentas en esa institución financiera, donde además están invertidos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las mayores cajas de jubilaciones del país, así como recursos de otras entidades estatales.

Acerca de ello, en la misma conferencia, el presidente del IPS, Derlis León, anunció que los más de 90 mil jubilados en el país cobrarán sus salarios y aguinaldos en tiempo y forma el próximo martes 17 de noviembre.

Además, dio a conocer que los 32.000 jubilados que recibían sus pensiones en Ueno están terminando el proceso de migración "a 8 bancos de plaza".

Tras la crisis de Ueno Bank en Paraguay, Pedro Acosta, presidente interino del Banco Central de Paraguay (BCP), tras sostener una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana, informó que cerca de 1,2 millones de clientes de la citada entidad financiera ya recibieron la devolución de sus depósitos.