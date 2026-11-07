Papa León XIV presidió vigilia de oración ante más de 70.000 personas en el Estadio Centenario de Uruguay

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV concluyó su segundo día de actividades oficiales en Uruguay presidiendo una multitudinaria vigilia de oración en el icónico Estadio Centenario ante más de 70.000 personas. Durante el acto litúrgico, la máxima autoridad de la Iglesia Católica reflexionó sobre el avance de la secularización y la creciente indiferencia religiosa que atraviesan diversas comunidades cristianas.

León XIV hace reflexión sobre la secularización y el significado espiritual de Belén

Según las autoridades locales, unas 70.000 personas participaron en la vigilia dentro del estadio, mientras que otras 30.000 siguieron el encuentro desde los alrededores.

Durante su extenso discurso ante la multitud congregada tanto en las tribunas del recinto deportivo como en los alrededores del Estadio Centenario, la máxima autoridad vaticana abordó con detenimiento los desafíos contemporáneos que implica anunciar el mensaje evangélico en contextos donde la fe ha dejado de transmitirse de forma natural entre las distintas generaciones.

En ese sentido, el Pontífice tomó como referencia la figura bíblica de la pequeña ciudad de Belén para recordar que la condición de minoría o la disminución en la presencia social de las comunidades creyentes de ninguna manera equivale a la insignificancia ni condiciona la eficacia del trabajo pastoral en la vida pública.

Asimismo, advirtió firmemente sobre los riesgos sociales de pretender edificar un mundo totalmente al margen de la trascendencia, por lo que exhortó activamente a la feligresía a revalorizar y custodiar los espacios de oración profunda, la recepción frecuente de los sacramentos y la práctica continua de la adoración eucarística.

🇺🇾 IMPRESIONANTE DISCURSO DEL PAPA LEÓN XIV EN URUGUAY Durante la Vigilia de Oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el Papa León XIV pronunció un extraordinario discurso sobre la fe, la secularización, la familia, las vocaciones y la llamada universal a la santidad. 🗣️ «¡No le teman al "para siempre"! Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga». «Para iluminar mucho no hace falta ser muchos, sino reflejar la luz del Señor». «¡Sean santos! No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe de costumbre que se contente con lo indispensable. No le den a Dios solamente una parte de ustedes, ¡dense por completo!». Y una llamada que resume todo su mensaje: «Cristo no nos llamó a la mediocridad, nos llamó a una vida nueva y plena como la suya». Un discurso para escuchar, leer, meditar y compartir. Una auténtica invitación a vivir la fe sin complejos y a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. https://t.co/wuaj5zRju9 #PapaEnUruguay #ViajeApostolico https://t.co/9byktuthEd November 8, 2026

Exhortación a la santidad cotidiana y al servicio con testimonio de vida

En otro tramo de su exhortación litúrgica, el papa León XIV dirigió un mensaje directo hacia los jóvenes y las familias católicas, animándolos a superar las dudas y temores propios del contexto contemporáneo para asumir con valentía compromisos estables mediante la conformación de hogares cimentados en la apertura a la vida y el servicio comunitario.

De igual forma, la autoridad eclesiástica enfatizó la urgencia de traducir la vivencia espiritual en acciones concretas mediante el ejercicio de la justicia, la práctica del perdón irrenunciable y la disposición permanente para atender y respaldar a los sectores sociales más desfavorecidos o vulnerables de la población.

Finalmente, la jornada de vigilia culminó con una invocación colectiva a perseverar en la coherencia de vida y en el testimonio ético en el ámbito público, encomendando formalmente el caminar y las futuras acciones pastorales de la comunidad uruguaya bajo la protección de la Virgen de los Treinta y Tres.