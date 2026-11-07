Crisis en Paraguay: decretan prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La justicia de Paraguay decretó este sábado, 7 de noviembre, la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, quien permanecerá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, recinto miliitar donde permanece detenido. Ello, en el marco del proceso judicial que afronta por el escándalo financiero del caso Ueno Bank que culminó con su destitución del Ejecutivo.

Justicia paraguaya decreta prisión para Santiago Peña

La decisión se establece luego de que el juzgado de Paraguay determine que el exmandatario debe cumplir la prisión preventiva para garantizar su permanencia en el país y evitar un eventual riesgo de fuga. Esta medida fue dictada por el juez de Garantía Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú.

Recordemos que el destituido expresidente del país sudamericano es procesado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en cohecho propio, en carácter de autor, por el caso Ueno Bank.

En declaraciones a la prensa, el magistrado brindó mayores detalles de esta determinación en contra de Peña Palacios señalando que este permanecerá detenido debido que, según explicó, se tienen en cuenta toda la información financiera y del crimen organizado que puede tener el ex jefe de Estado paraguayo.

"Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo (Santiago Peña), quien seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial. Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario en información financiera y del crimen organizado", señaló.

En ese sentido, el juez Humberfto Otazú puntualizó que la medida busca garantizar que el exmandatario se someta al procedimiento judicial y evitar que pueda abandonar el país.

"Lo que sí entendemos y consideramos prudente es que este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento. Para que no haya fuga, fundamentalmente", afirmó.

🚨 URGENTE | DECRETAN PRISIÓN PREVENTIVA A SANTIAGO PEÑA. 📍El juez Humberto Otazú dictó que el expresidente de la República, Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la Escolta Presidencial, argumentando que se tiene en cuenta toda la información financiera y del crimen organizado que puede tener el exmandatario. Lee también Papa León XIV en Uruguay: santo padre llegó a Paysandú para celebrar su primera misa al aire libre November 7, 2026

Abogado de Santiago Peña cuestiona prisión preventiva

Luego de conocerse la resolución, el abogado de Santiago Peña, Ricardo Preda, dialogó con los medios de comunicación y señaló que revisarán los antecedentes de la investigación y adelantó que no compartían la decisión del juzgado.

"Nosotros propusimos obviamente que no era necesaria la prisión preventiva considerando que no hay peligro de fuga ni de obstrucción, porque él ya no ocupa el cargo", manifestó.

URGENTE 🚨 📍El juez Humberto Otazú dictó que el expresidente de la República, Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la Escolta Presidencial, argumentando que se tiene en cuenta toda la información financiera y del crimen organizado que puede tener el exmandatario. https://t.co/GC4qTxz12Q — ABC Digital (@ABCDigital) November 7, 2026

Bajo esa premisa, enfatizó que Peña ya no tiene atribuciones para influir en información que pudiera encontrarse en las dependencias donde ejercía sus funciones como mandatario.

Al consultarle acerca de la decisión de mantenerlo en el Regimiento Escolta Presidencial, Preda indicó que la prisión preventiva constituye la medida cautelar más extrema y que fue solicitada por la Fiscalía y otorgada por el juzgado.

En síntesis, este sábado la justicia de Paraguay decretó la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña, quien permanecerá recluido en el Regimiento Escolta Presidencial.