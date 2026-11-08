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Última misa en Uruguay

El papa León XIV cierra visita a Uruguay con llamado a las familias de quienes se distanciaron de la fe

El pontífice encabezó su última misa en la catedral de la Virgen de los Treinta y Tres, agradeció el rol de las mujeres en los hogares y pidió a los hombres dar ejemplo de honradez ante los jóvenes.

el líder religioso visitó la parroquia de Santa Teresita en Juanicó.
el líder religioso visitó la parroquia de Santa Teresita en Juanicó. EFE

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/11/2026

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El papa León XIV culminó este domingo sus actividades en Uruguay, el primer destino de su gira por Sudamérica, con una misa en la catedral de Florida de la Virgen de los Treinta y Tres. En la ceremonia, instó a las familias a continuar transmitiendo la fe a los parientes distanciados de la religión.

Como se sabe, en su trayecto de Montevideo a Florida, el pontífice hizo una parada en la parroquia de Santa Teresita en Juanicó para saludar a los creyentes. En este país, que registra la menor proporción de católicos de América Latina, dejó mensajes orientados a la vida familiar y ciudadana.

El mensaje del papa en la catedral de la Virgen de los Treinta y Tres

Durante la homilía frente a la patrona nacional, el pontífice destacó la labor de las madres y abuelas por mantener el vínculo espiritual en los hogares. Asimismo, recordó la relación de la Virgen María con la etapa independentista y señaló que la historia de las naciones no se entiende por completo cuando se omite a Dios.

"Sé que muchas cargan una pena muy concreta. Enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan. No den por perdido aquello que sembraron", dijo el papa León XIV.

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En esa línea, pidió a los padres y abuelos practicar los sacramentos, respetar a sus esposas, pedir perdón y actuar con honradez frente a los jóvenes. También solicitó orar por los gobernantes para que procuren el bienestar general.

Balance de la visita del papa León XIV 

Para varios fieles, la jornada dominical representó su tercer encuentro con el líder católico, tras haber acudido a la Plaza Independencia el viernes y al Estadio Centenario el sábado. En esta última sede, ante decenas de miles de personas, el papa se pronunció frente a la indiferencia religiosa en un Estado separado de la Iglesia hace más de un siglo.

"La experiencia del pueblo católico uruguayo puede ayudar a fieles de otras partes del mundo que comienzan a descubrir, de distintas maneras, qué significa ser una minoría", dijo el papa León XIV.

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No obstante, en otros recorridos previos por el territorio uruguayo no se registraron asistencias masivas, por lo que en Juanicó exhortó a los presentes a no temer declararse católicos y cristianos. Su agenda incluyó una recepción oficial con el presidente Yamandú Orsi, dos misas en el interior y la visita a un barrio de la capital con altos índices de pobreza y violencia.

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