Caso Ueno Bank: Fiscalía imputa y requiere prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Ministerio Público de Paraguay solicitó la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña y el ex jefe del Banco Central, Carlos Carvallo, esto fue determinado durante la audiencia en la que fueron imputados por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio

El exmandatario llegó a la audiencia en la Fiscalía General del Estado para presentar su declaración ante los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez, de la Unidad de Delitos Económicos Financieros.

Ello se produjo tras haber pasado la noche en un unidad militar a la que fue trasladado por motivos de seguridad desde su domicilio en Asunción, donde diversos ciudadanos se apersonaron para exigir su reclusión y terminaron enfrentándose con efectivos policiales.

Peña Palacios ingresó a la Fiscalía por una puerta lateral pasada las 11:00 a.m. para que preste declaración en el marco de una investigación por el caso Ueno Bank iniciada el pasado jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza. tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Luego de su comparecencia, la Fiscalía confirmó la imputación del exmandatario por los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en cohecho propio, en carácter de autor.

La imputación también alcanzó al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos falsos.

Además, se ha decretado la inhibición general de enajenar y gravar bienes, respecto de los bienes registrables que se encuentren inscriptos a nombre de cada uno de ellos. Asimismo, la identificación e inmovilización de cuentas bancarias y activos financieros, mediante el envío de oficios a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

El caso Ueno Bank: ¿qué dice la investigación sobre Santiago Peña y Carlos Carvallo?

La hipótesis fiscal, indica que entre 2023 y 2026, Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, a su vez habrpia realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.

La investigación indica que Santiago Peña, durante el ejercicio como presidente de Paraguay, habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad financiera con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias.

Respecto de Carlos Carvallo, la Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como su anterior vinculación con Financiera Ueno y las observaciones que guardan relación con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.

Además se encuentra en investigación una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, según la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.

En conclusión, el Ministerio Público de Paraguay solicitó la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña tras ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Esta misma medida alcanza también al extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo.