Tragedia en Nepal: Papa León XIV envía ayuda económica tras inundaciones que dejan más de 600 muertos

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV envía ayuda económica de urgencia a Nepal tras las devastadoras inundaciones que se registraron el último miércoles 26 de agosto que deja, hasta el momento, más de 600 muertos.

Tragedia en Nepal: Papa expresa su dolor por las víctimas

Nepal atraviesa una crítica situación tras las devastadoras inundaciones que registradas en la frontera con la región autónoma del Tíbet (China) que, hasta el cierre de esta nota, deja más de 600 muertos. Las autoridades han intensificado las labores de búsqueda y rescate para hallar a sobrevivientes de la riada.

En imágenes difundidas en redes sociales se evidencian carreteras borradas por el agua, puentes destruidos, desprendimientos de tierra y cursos de agua convertidos en torrentes impetuosos hacen que cualquier desplazamiento sea extremadamente complicado.

En medio de esa situación, el Vaticano informó que el papa León XIV recibió con dolor la trágica noticia de las numerosas víctimas y la devastación causada por la reciente avalancha en Nepal. Encomentó las almas de los fallecidos a la misericordia de Dios y expresó sus condolencias a los familiares.

Intensifican labores de búsqueda y rescate tras inundaciones y riada en Nepal.

Papa León XIV ayuda envía ayuda a Nepal tras inundaciones

Pero no todo quedó ahí, ya que el Vaticano también reportó que el Papa León XIV envió una ayuda económica, acordada con la Nunciatura Apostólica de Nepal, para atender las necesidades más urgentes a Cáritas Nepal, que trabaja bajo la dirección del Vicariato Apostólico, en la actividades que ya están en marcha desde las primeras horas posteriores a la inundación.

El arzobispo Luis Marín de San Martín, ha explicado que se trata de "una primera ayuda que el Santo Padre, como en otras ocasiones, ha querido enviar para atender las necesidades primarias y urgentes de la población" y ha descrito el gesto como "una caricia de la Iglesia que los acompaña y los sostiene".

El Papa expresa su dolor por las víctimas de inundaciones en Nepal.

Conferencia Episcopal Italiana asigna 500 mil euros

Finalmente, el Vaticano también informó que la Conferencia Episcopal Italiana se ha movilizado para prestar ayuda a Nepal, así como a otras zonas del mundo afectadas por desastres naturales, entre ellas Colombia, Perú e Indonesia.

Asignó 500 mil euros. El presidente de la CEI y arzobispo de Bolonia, el cardenal Matteo Zuppi, destacó que esta partida es "un signo de cercanía de la Iglesia italiana a las poblaciones que se enfrentan a importantes emergencias humanitarias".

En medio de esta emergencia que se vive en Nepal tras las devastadoras inundaciones registradas el miércoles 26 de agosto, el papa León XIV expresó su cercanía con las víctimas y, según el Vaticano, envió ayuda económica para bienes de primera necesidad y centros de acogida para los damnificados.