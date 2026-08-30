Delcy Rodríguez asegura que Venezuela conservará soberanía petrolera tras acuerdo con Estados Unidos

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez aseguró que su país conservará la propiedad y soberanía sobre sus recursos petroleros tras el acuerdo con Estados Unidos anunciado por Donald Trump. Este convenio mantendrá una vigencia de 25 años, contempla 17 y plantea elevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios.

Venezuela mantendrá propiedad petrolera

Rodríguez explicó que el acuerdo permitirá desarrollar ocho bloques en la Franja Petrolífera del Orinoco. El proyecto establece regalías mínimas de 16% e impuesto sobre la renta de 34%, mientras Caracas calcula ingresos de 209.335 millones de dólares durante 25 años.

"Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones. Esa riqueza debe volver a convertirse en producción, oportunidades", planteó.

El acuerdo fue anunciado por Trump, quien afirmó que Estados Unidos tendrá control mayoritario sobre más de 65 millones de barriles de reservas venezolanas. Esa cifra representa cerca del 22% de las reservas probadas, mientras el convenio establece que Venezuela conservará la propiedad de campos.

El gran acuerdo energético con Estados Unidos sigue nuestro camino para convertir a Venezuela, de un país con grandes reservas, en una potencia productora de petróleo, en beneficio y felicidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/rfADqDZwA0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 30, 2026

Este pacto energético contempla además una inversión privada estimada en 100.000 millones de dólares para recuperar la industria petrolera. La producción venezolana alcanzó aproximadamente 1,2 millones de barriles diarios entre enero y julio, un aumento de 29,8%, aunque permanece por debajo de niveles históricos.

Producción y participación extranjera

La mandataria precisó que el convenio tendrá una duración de 25 años y que la meta productiva supera 1,5 millones de barriles diarios. También indicó que Venezuela busca fortalecer la producción de petróleo, las exportaciones de gas y el desarrollo petroquímico mediante cooperación y capital extranjero.

El desarrollo incluye 17 campos estratégicos y ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco. Las autoridades sostienen que el esquema permitirá atraer capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar una industria afectada, mientras Estados Unidos amplía su participación en la explotación petrolera.

🚨 BREAKING: President Trump announces he will be REFILLING America's depleted Strategic Petroleum Reserve with VENEZUELAN OIL after Biden drained it and REFUSED to replenish it



47 says this is a GIFT from the people of Venezuela 🙏🏻



The landmark deal consists of over 65 BILLION... pic.twitter.com/AmtE50vBDd — Nick Sortor (@nicksortor) August 30, 2026

Este acuerdo contemplará regalías mínimas del 16%, junto a un impuesto sobre la renta de 34%. Por ello, la presidenta Rodríguez indicó que las condiciones buscan sostener la recuperación de su industria petrolera, mientras el Gobierno venezolano calcula ingresos por 209.335 millones de dólares durante la vigencia del convenio estadounidense.

Ante ello, el convenio petrolero entre ambos países establece condiciones para explotar recursos y aumentar la producción. Con una vigencia de 25 años, 17 campos estratégicos y participación extranjera, Caracas mantiene actualmente la propiedad y soberanía petrolera, mientras busca elevar ingresos y recuperar capacidad energética.