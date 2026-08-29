Nepal: rescatan con vida a niña que permaneció 60 horas en un hueco tras emergencia

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la reciente avalancha e inundación repentina en Nepal que afectó diversas ciudades. Los reportes de desaparición han ido en aumento, lo que ha hecho movilizar acciones de búsqueda y rescate. Ante ello, se encontró con vida a una niña de seis años que permaneció 60 horas en un hueco tras emergencia.

Rescatan a niña que permaneció atrapada 60 horas

Según imágenes difundidas en plataformas digitales, se evidencian carreteras inundadas, puentes destruidos, desprendimientos de tierra y cursos de agua convertidos en torrentes que generar que cualquier desplazamiento sea extremadamente complicado.

Esta mañana se dio a conocer el exitoso rescate de una niña de seis años que fue encontrada bajo una serie de estructuras en Timure, al norte de Nepal tras estar casi 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una riada.

Dicho rescate ocurrió cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente con el paso de las horas. Sin embargo, al ser localizada, las personas encargadas del rescate en la zona ejecutaron los esfuerzos para que puedan extraer a la menor.

Asimismo, una vez que pudo salir del hueco en el que se encontraba, la menor recibió atención de los equipos de emergencia ya que se encontraba inerte y con signos de una aparente inconsciencia.

Posteriormente, la niña recibió atención médica para iniciar su recuperación tras permanecer atrapada entre los escombros por 60 horas. Luego, fue abrigada y recibió alimentos en un puesto de seguridad cercano a Timure.

#29Ago | Una niña de seis años de edad resultó rescatada con vida este sábado en Timure, en el norte de Nepal 🇳🇵, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por la riada. Ocurrió en un momento en el que las posibilidades de encontrar supervivientes... pic.twitter.com/LHHGyzN8NY — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 29, 2026

Labores de búsqueda no se detienen tras la emergencia

Después de la potente inundación en Nepal reportada, diversas autoridades del lugar como militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las labores de búsqueda y rescate.

Además, de manera aérea se han implementado el uso de helicópteros que son utilizados para llegar a sectores donde las vías terrestres permanecen bloqueadas o completamente destruidas.

Ayuda internacional para Nepal

El Vaticano informó que el papa León XIV envió una ayuda económica, acordada con la Nunciatura Apostólica de Nepal, a Cáritas Nepal para atender las necesidades más urgentes de los afectados. La organización, que trabaja bajo la dirección del Vicariato Apostólico, participa en las labores de asistencia desplegadas desde las primeras horas posteriores a la inundación.

Finalmente, la emergencia en Nepal continúa dejando víctimas. Sin embargo, el rescate de la niña de seis años, quien permaneció cerca de 60 horas atrapada en un hueco, generó impacto a nivel mundial debido a su supervivencia tras el desastre.