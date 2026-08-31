Brasil: Tormenta de granizo azota Florianópolis y deja más de 1.000 familias afectadas por graves daños

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una intensa tormenta acompañada de granizo azotó Florianópolis, Brasil, durante la tarde y noche del sábado 29 de agosto, sorprendiendo a ciudadanos y turistas que se encontraban en el norte de la isla. El temporal dejó viviendas y vehículos dañados, además de cientos de familias afectadas que ahora necesitan asistencia para enfrentar las consecuencias del fenómeno.

Canasvieiras fue una de las zonas que recibió el mayor impacto de la tormenta. Las piedras de hielo cayeron con fuerza sobre las viviendas y provocaron perforaciones en varios techos, mientras que ventanas, vidrios y parabrisas de automóviles también resultaron afectados. Para muchas familias, el temporal convirtió sus hogares en espacios vulnerables ante las lluvias que continuaron después del granizo.

Autoridades toman medidas tras fenómeno

La magnitud de los daños llevó a la Alcaldía de Florianópolis a declarar situación de emergencia en el norte de la isla. Según el reporte de las autoridades, más de 1.000 familias resultaron afectadas por el temporal, aunque esta cifra todavía podría aumentar debido a que los equipos de emergencia continuaban recorriendo las zonas perjudicadas para conocer el alcance de las pérdidas.

Ante esta situación, equipos municipales y miembros de la Defensa Civil comenzaron a registrar a las familias damnificadas y evaluar los daños ocasionados por la tormenta. Además, se inició la distribución de lonas para cubrir temporalmente los techos destruidos. Esta ayuda resulta especialmente importante para quienes quedaron expuestos a nuevas precipitaciones y necesitan proteger sus pertenencias.

La emergencia, además, no se limitó a Florianópolis. La Defensa Civil de Santa Catarina informó que las fuertes lluvias acompañadas de granizo afectaron al menos a 23 municipios del estado. De ese grupo, cinco localidades, entre ellas Florianópolis, Biguaçu, Bom Jesus, Quilombo e Ipuaç, declararon situación de emergencia debido a la magnitud de las afectaciones registradas.

Asimismo, la intensidad del granizo provocó daños importantes en vehículos y estructuras. De acuerdo con Epagri/Ciram, las piedras fueron capaces de perforar techos y causar destrozos en vidrios y parabrisas. En algunos sectores, los residentes tuvieron que enfrentar el ingreso de agua a sus viviendas, mientras intentaban rescatar sus pertenencias y reducir las consecuencias del temporal.

Tormenta de granizo de gran tamaño en la playa de Canasvieiras en la ciudad de Florianópolis, Brasil pic.twitter.com/I3m9TzQaJf — Alertageo (@alertarojanot) August 30, 2026

Por otro lado, la respuesta de las autoridades incluye el envío de asistencia humanitaria a las localidades afectadas. Entre los recursos entregados se encuentran tejas, materiales para reparar techos, colchones y kits de alojamiento. De esta manera, se busca atender las necesidades más urgentes de las familias que sufrieron daños y brindarles condiciones mínimas mientras se recuperan sus viviendas.

Finalmente, las autoridades mantienen la alerta debido a que las condiciones meteorológicas adversas podrían continuar. La Defensa Civil había advertido sobre la posibilidad de nuevas tormentas, granizo, fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y anegamientos. Por ello, la población permanece atenta ante nuevos cambios del clima, mientras Florianópolis intenta recuperarse de una jornada que dejó importantes daños materiales y preocupación entre sus habitantes.