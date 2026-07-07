Es oficial: Anuncian amnistía con hasta 90% de descuento en multas de tránsito SOLO por el mes de julio

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante una ordenanza municipal, se ha dado a conocer la amnistía que contempla una oportunidad excepcional para los conductores al acceder a un descuento del 90% en multas de tránsito solo por el mes de julio del presente año.

Multas de tránsito tendrán descuento excepcional por el mes de julio

En diálogo con Exitosa, Carlos Fenco García, gerente de Fiscalización y Transporte del Callao, brindó mayores detalles sobre la ordenanza municipal a través de la cual se busca dar beneficios excepcionales, sólo por el mes de julio, a aquellos conductores que cometieron infracciones de tránsito en la provincia constitucional y que ahora podrán pagarlas con hasta un 90 % de descuento.

"Por indicación de nuestro alcalde César Pérez, hemos buscado la manera de dar de flexibilizar a través de esta ordenanza beneficios excepcionales solo por el mes de julio en el cual los infractores con resolución de sanción ya impuestas de la municipalidad del Callao en materia de transporte y tránsito, sobre todo puedan acceder a beneficios", afirmó Frenco.

¿Desde que años se toma en consideración las multas de tránsito?

Asimismo, respecto a los gastos y derechos de guardianía por el internamiento del vehículo en el depósito hasta el 31 de marzo, los contribuyentes podrán acceder a una reducción del 80%. Del mismo modo, en lo relacionado con las costas y gastos del procedimiento de ejecución coactiva, podrán beneficiarse con un descuento del 90%.

"Van desde los 5 soles para multas que alcancen hasta el año 2006. Del año 2006 hasta el 2020 solo pagan 50 soles. Del año 2021 al 2023 un 90% de descuento, papeletas impuestas el 2024 y 2025 un 80% de descuento y para el presente ejercicio hasta el 31 de marzo, pueden pagar hasta con un 60% de descuento", afirmó el representante.

En palabras del representante, lo que se busca es que aquellos transportistas y aquellos que hayan cometido algún tipo de infracción puedan acogerse a este pago voluntario con descuento, ya que esto involucra propiamente a la deuda. Es decir, si hay un tema de suspensión de puntos eso no es materia del beneficio.

Finalmente, las opciones de pago disponibles para estos infractores, hacen que se puedan acoger a medidas que subsanen sus multas de una manera eficaz, sin que se vea perjudicada su economía mediante la amnistía con hasta 90%. En ese sentido, es de gran relevancia que tomen en consideración que el descuento excepcional estará disponible solo por el mes de julio.