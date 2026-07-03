Famoso actor de telenovelas pierde la vida trágicamente tras ahogarse: Sus amigos intentaron salvarlo

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria de la actuación atraviesa un momento de conmoción debido a que un famoso actor de telenovelas perdió la vida trágicamente tras ahogarse cuando se encontraba recorriendo un conocido turístico. Ante la escena sus amigos intentaron salvarlo, pero no lograron este objetivo.

Actor de telenovelas muere tras ahogarse

La comunidad artística de República Dominicana recibió una noticia que causó profunda consternación. Stuart Ortiz, una de las figuras más conocidas del teatro dominicano, falleció a los 42 años, causando gran tristeza en familiares, colegas, amistades y seguidores que durante años siguieron su trabajo sobre los escenarios y frente a cámaras.

El deceso del también cineasta se confirmó el 1 de julio tras un incidente fatal. La información preliminar detalla que pereció por ahogamiento mientras estaba explorando la Cueva del Huevo, ubicada en Santo Domingo, capital del territorio dominicano.

Se encontraba en dicho lugar en compañía de amigos quienes realizaron esfuerzos para socorrerlo y sacarlo del agua, sin embargo, resultaron infructuosos porque no lograron rescatarlo con vida.

Posteriormente, organismos de rescate recuperaron el cuerpo del artista, que fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entidad que realizará los estudios correspondientes para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

A través de las redes sociales, amigos y compañeros de Stuart Ortiz lamentaron su partida a la eternidad. Inclusive diversas personas allegadas han organizado una colecta para cubrir los gastos del funeral del intérprete escénico, canalizando el apoyo a sus hijas.

Un día después del trágico hecho sus restos fueron velados en la Funeraria INAVI (Savica), ubicada en el sector Gazcue, Distrito Nacional, donde familiares, amigos, compañeros de las artes escénicas y admiradores le rindieron el último adiós tras su fallecimiento.

¿Quién fue Stuart Ortiz?

Stuart Ortiz nació en 1984 y estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Desarrolló una carrera como actor y cineasta. Tuvo la oportunidad de trabajar en cine, teatro y televisión. Fue integrante del Teatro Rodante Dominicano.

A lo largo de su carrera participó en diversas producciones, muchas de ellas en roles protagónicos entre las cuales figuran 'Aleluya', 'Piromancia', 'Desnudos', 'Frágil', 'Pros-Tíb', 'Un sueño azul para morir', ' La residencia', 'La tempestad H2O', etc.

Su trabajo fue reconocido con varias nominaciones a los premios Casandra y Soberano en la categoría Actor del Año, reflejo del respeto y la admiración que cosechó dentro de la comunidad artística. De igual manera, también participó en proyectos cinematográficos, dejando una huella significativa en las artes escénicas nacionales.

Como vemos, el actor dominicano Stuart Oritz perdió la vis a los 42 años luego de sufrir un ahogamiento cuando se encontraba en La Cueva del Huevo, en Santo Domingo. Si bien sus amigos que lo acompañaban intentaron salvarlo, sus esfuerzos no evitaron que fallezca.