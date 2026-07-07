Harry Styles hace historia: Rompe récord Guinness por mayor número de shows en el Estadio Wembley

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante británico Harry Styles sumó un nuevo reconocimiento a su exitosa carrera al obtener un récord Guinness por la residencia musical más larga realizada por un artista en el estadio Wembley Stadium durante una sola gira.

El exintegrante de One Direction completó 12 conciertos consecutivos con entradas agotadas, una marca que lo consolida como una de las principales figuras del pop mundial.

La histórica serie de presentaciones formó parte de su gira "Together, Together", que reunió a decenas de miles de asistentes en cada espectáculo. El récord fue certificado tras el último concierto realizado el 4 de julio, con el que superó el registro anterior de 10 presentaciones consecutivas que ostentaba la banda Coldplay en el mismo recinto.

Superó marcas de grandes artistas

Con este logro, Styles no solo dejó atrás el récord de Coldplay, sino que también superó otras exitosas residencias musicales realizadas en Wembley por artistas internacionales. La hazaña confirma el enorme poder de convocatoria del cantante, cuya gira ha registrado llenos absolutos desde el inicio de su recorrido por Europa.

El reconocimiento de Guinness World Records destaca que ningún otro artista había realizado una residencia de 12 conciertos en el emblemático estadio londinense dentro de una misma gira. Cada espectáculo reunió a cerca de 90 mil espectadores, convirtiendo la serie en uno de los eventos musicales más importantes del año en el Reino Unido.

Su agradecimiento especial a One Direction

Tras cerrar su histórica residencia en Londres, Harry Styles continuará con la gira Together, Together, que ahora llegará a países de América y Oceanía. El tour acompaña el lanzamiento de su más reciente producción discográfica y contempla nuevas fechas en ciudades como São Paulo, Ciudad de México, Nueva York y Sídney.

Ante unos 80,000 fans en el concierto con entradas agotadas en Londres, Styles se tomó un momento para reflexionar sobre el camino que lo llevó hasta ese escenario. Su homenaje se produjo después de que hablara abiertamente sobre las dificultades que atravesó tras la pérdida de Liam Payne.

"No estaría en este escenario si no fuera por cuatro amigos míos que fueron una parte fundamental de este camino...Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí durante este tiempo, la amistad, todo... Nada de esto sería posible, no estaría aquí sin ustedes, muchas gracias", indicó.

@los40cuernavaca 💚✨ Harry Styles regaló una noche que nadie olvidará. En su concierto en Wembley, hubo momentos muy emotivos, incluyendo un discurso de Gemma y unas palabras dedicadas a Louis, Niall, Zayn y Liam. 🥹🎤 ♬ sonido original - Los 40 Cuernavaca 96.5 FM

El nuevo récord Guinness reafirma el impacto internacional de Harry Styles y el éxito de su carrera como solista. Con una residencia histórica en Wembley y una gira que continuará por distintos continentes, el cantante británico sigue ampliando su legado y consolidándose entre los artistas más influyentes de la actualidad.