¡Es oficial! personaje de Shrek tendrá su propia película y ya tiene fecha de estreno

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras la publicación del tráiler de la próxima película de Dreamworks, Shrek 5, los fans de la saga tuvieron toda clase de comentarios y hoy, jueves 25 de junio, ha sido confirmada una cinta que seguirá la vida de uno de los personajes más representativos de la película. Conoce de quién se trata en la siguiente nota.

Película sería una precuela que abordaría la vida de uno de los personajes principales

Hace dos años, el actor americano Eddie Murphy comentó que, Universal Pictures se encontraba desarrollando una precuela de Shrek enfocada en Burro. Sin embargo, luego de dos años de espera, el estudio DreamWorks Animation confirmó la cinta e incluso anunció fecha de estreno que está fijada para el 30 de junio del 2028.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", comentó entonces el actor.

Como parte de su ejecución, la cinta estará dirigida por Charlie Bean, realizador de LEGO Batman: la película y la versión live-action de La dama y el vagabundo. La parte de la producción estará a cargo de Rebecca Huntley (Kung Fu Panda 4 y Los Tipos Malos), mientras que Matt Flynn participará como codirector.

A #Shrek spinoff movie centered on Donkey is officially set to hit theaters on June 30, 2028 from DreamWorks.



Eddie Murphy is returning to voice his signature role in the movie, which will serve as an origin story of how a donkey became Donkey.https://t.co/TO5dDDEmbm pic.twitter.com/rDMY1zzmGr — Variety (@Variety) June 25, 2026

¿Cuál será la historia que se desarrollará en la película de Burro?

La película, tendrá como principal historia los orígenes de Burro teniendo en cuenta aspectos que hicieron que un animal pudiera llegar a hablar y formar parte de la saga que cuenta con gran aceptación por el público.

En ese sentido, el proyecto audivisual nuevamente contará con la presencia del actor mundialmente reconocido, Eddie Murphy, quien volverá a darle voz a este icónico personaje que ha marcado en las mentes de los seguidores por su gran sentido del humor y compañerismo junto a Shrek.

Franquicia que se mantiene vigente a lo largo de los años

Desde su primera aparición en las pantallas en el 2001, el largometraje recibió gran aceptación por los espectadores a nivel global, al punto de ganar un Óscar en aquel año como 'Mejor película animada'. Un factor relevante porque ello, le permitió tener una secuela sumamente exitosa que descencadenó que la historia se convierta en una saga de diversas partes.

Finalmente con esta noticia oficial, los seguidores de la historia han expresado su aceptación y curiosidad por saber mayores detalles de la precuela que seguirá la historia de uno de los personajes más queridos de la película Shrek y ya tiene fecha de estreno.