Guardia Revolucionaria iraní cerró de "facto" el estrecho de Ormuz: "No es seguro" tras ataques

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz, una vía marítima para el transporte mundial, no es segura debido a los recientes ataques de Israel y de Estados Unidos por lo que fue cerrada por barcos.

Cierre de facto de estrecho Ormuz

El tránsito para barcos y petroleros fue cerrado tras una advertencia de la Guardia Revolucionaría iraní, la medida responde a la tensión en la región por los ataques de Israel y Estados Unidos, así como la respuesta de Irán contra territorio israelí, bases estadounidenses en la región y países del Golfo.

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento ", informó la agencia de prensa Tasnim. "Con el cede del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado ", indicaron.

La medida afecta una de las rutas de mayor relevancia para la exportación de petróleo a nivel mundial. El control de esta zona representa un punto de fricción en la región. Las autoridades iraníes no establecieron un plazo para la reapertura del paso.

La decisión fue confirmada por la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó el cierre a través de declaraciones a la agencia AFP. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos señaló que las embarcaciones recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán comunica que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

¿Cuál es la afectación?

La zona marítima canaliza cerca del 20% del petróleo mundial, y su cierre podría desatar una crisis energética internacional con efectos inmediatos en los precios, la economía y la estabilidad global.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsivo con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. En su punto más angosto, la franja mide solo 34 kilómetros de ancho y cuenta con corredores navegables de tres kilómetros, lo que convierte este paso en una ruta obligatoria.

Desde su cierre, la ruta ha registrado una reducción del tráfico de entre el 20% y el 25%, según Kpler. Según informó Emmanuel Bellostrino, gerente senior de crudo en Kpler a CNN, al menos cuatro petroleros de gran tamaño habrían regresado desde el golfo después de los ataques.

En medio del conflicto desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán la Guardia Revolucionaria iraní cerró de facto el estrecho de Ormuz, una ruta obligatoria para el paso del petróleo en la región.