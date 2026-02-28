Irán confirma fallecimiento de su líder supremo Alí Jamenei tras ataques de Israel y Estados Unidos

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los bombardeos coordinados por parte de Estados Unidos e Israel contra la nación islámica de Irán parecen haber logrado el objetivo principal luego que se confirmara la muerte del líder supremo de esa nación, el ayatola Alí Jamenei.

Por la tarde de este sábado 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo había anunciado al mundo entero, pero ahora fue la propia televisión estatal iraní la cual brindó más detalles de esta desaparición producto del reciente ataque armado.

TV estatal de Irán confirma muerte de Alí Jamenei

A través de un comunicado de la Guardia Revolucionaria leído en la TV pública de Irán, se confirmó lo que horas antes se había anunciado. Alí Jamenei perdió la vida tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Estos ataques fueron calificados como terribles actos terroristas, además de destacar el trabajo del líder supremo quien a sus 86 años continuaba ejerciendo su autoridad por más de 3 décadas.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos. Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", indica la primera parte del pronunciamiento.

En esa misma línea, la Guardia Revolucionaria invitó a los iranís a guarda luto durante los próximos 40 días para conmemorar la memoria del ayatola y sus años al mando de su nación.

Donald Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei

"Invitamos a todos los sectores de la sociedad a demostrar su unidad nacional y cohesión con una participación entusiasta en la defensa nacional, mostrándole al mundo y a los malvados terroristas de esta nación su solidaridad", añadieron.

Familiares de Alí Jamenei perdieron la vida

El ejército ideológico de Irán no solo emitió este comunicado para anunciar la muerte de su máximo líder, sino también para declarar una contundente venganza contra los responsables de su muerte.

El ayatola no fue el único en perder la vida ya que durante los bombardeos su hija, el yerno y el nieto también perdieron la vida a causa de los proyectiles.

"Los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista. La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán", finalizaron.

En resumen, la TV pública de Irán confirmó la muerte del ayatola Alí Jamenei durante los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Irán durante este sábado 28 de febrero.