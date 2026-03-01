Irán confirmó la muerte del jefe de Fuerzas Armadas y ministro de Defensa tras ataques de EE.UU e Israel

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de eliminar al líder de Irán, Alí Jamenei, las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han abatido a más figuras clave del régimen islámico: el jefe de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa, quienes también cayeron tras los ataques aéreos de este sábado 28 de febrero.

Caen ministro de Defensa y jefe de Fuerzas Armadas de Irán

Según la agencia estatal iraní Tasnim, el teniente general y jefe de Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi, que dirigió las fuerzas armadas desde que su precedesor murió durante el conflicto el pasado junio, fue asesinado en medio del conflicto.

Con la misma suerte corrió Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa del país. Ambos fueron confirmados como fallecidos por la prensa Iraní, incluyendo IRNA y la televisión estatal, este domingo 1 de marzo.

Las muertes ocurrieron durante una reunión del Consejo Supremo de Defensa en Teherán, ataque que fue parte de una ofensiva israelí que también mató al líder supremo Alí Jamenei, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpour y otros altos mandos.

Irán describió los ataques como "brutales" y atribuidos principalmente al "régimen sionista", es decir, Israel, aunque reconoció la participación directa de Estados Unidos.

Hasta el momento, el país islámico formó un consejo provisional de gobierno, declarando luto y prometiendo la respuesta "más feroz de la historia", mientras continúan los intercambios de misiles y drones.

En las últimas horas, Irán ha lanzado ataques en represalia contra países que albergan fuerzas estadounidenses o aliadas, como Chipre, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Irán será dirigido por consejo provisional hasta designación de nuevo líder

Irán será dirigido por un consejo provisional, cuyo tercer miembro es el ayatola Alireza Aarafi, de 66 años, tras la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, así lo informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

La nueva estructura de poder se articula mediante el Consejo de Liderazgo de Irán, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder Judicial Ghoelamhosein Mohseni-Ejei, y el clérigo y jurista Alireza Arafi.

Este 'triunvirato de transición' tendrá la tarea de asumir la administración provisional del país, mientras se determina cuál será la figura que ocupará de forma permanente la jefatura suprema del Estado que antes tenía Alí Jamenei.

