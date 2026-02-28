Donald Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras ataques de Israel y EE.UU.

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ejército de Israel lanzó este sábado un masivo ataque contra territorio de Irán con la participación de Estados Unidos y de acuerdo a fuentes oficiales israelíes ciatadas por Reuters aseguran que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, habría sido hallado sin vida entre los escombros luego de que su sede en Teherán fue bombardeada al inicio de la ofensiva militar.

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei

En ese contexto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, también ha confirmado dicha noticia a través de su cuenta oficial de Thruth Social mediante un extenso pronunciamiento en el que califica el deceso de Jamenei "no solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo".

Además, catalogó al líder supremo iraní como "una de las personas más malvadas de la historia". En consiguiente, explicó que la máxima autoridad de Irán no pudo evadir el accionar norteamericano que contó con la colaboración de Israel.

"No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", se lee en su mensaje público.

En tal sentido, el mandatario norteamericano se dirigió a "los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, militares y otras fuerzas de seguridad y Policía" expresando que espera que "se unan pacíficamente a los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece".

Como mensaje final, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que los "intensos y precisos bombardeos" en territorio iraní continuarán "ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario" y subrayó el objetivo que tiene: "Paz en Medio Oriente y, de hecho, en todo el mundo".

"Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/oXZTFGg5pS — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Medios iraníes desmienten afirmaciones sobre fallecimiento

Hay que señalar que previo al pronunciamiento de Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu también fue quien aseguró que el atayola Alí Jamenei habría perdido la vida, no obstante, medios iraníes han desmentido dichas afirmaciones, según informa el medio RT.

Así, indican por ejemplo que la agencia Tasnin citando a una fuente cercana a la Oficina Para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder, sostuvo que "no crean las mentiras del enemigo sionista". "Les aseguro que está comandando con firmeza el campo de batalla", agrega.

En medio de una ofensiva militar sobre suelo iraní, perpetrado por Israel y EE.UU., Donald Trump afirmó que el líder supremo de Irán falleció producto de dicho accionar.