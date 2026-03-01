Irán involucra a Europa: Lanza dos misiles contra presuntamente bases militares de Reino Unido en Chipre

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El conflicto en Medio Oriente escala a Europa. Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato de su líder supremo, Alí Jamenei, el país islámico ha lanzado dos misiles en dirección a la isla europea de Chipre.

"Esto nos exige actuar defensivamente"

Así lo confirmó este sábado el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, en entrevista en Sky News, donde señaló que en dicho territorio se encuentran "miles de tropas británicas estacionadas", por lo que afirmó que no cree que la isla fuera el objetivo, sino su país.

"Teníamos dos misiles disparados en dirección a Chipre. No creemos que se dirigieran a Chipre, pero aun así, es un ejemplo de cómo existe una amenaza real y reciente por parte de un régimen que está arremetiendo ampliamente en toda la región, y eso nos exige actuar defensivamente", dijo Healey.

Si bien el funcionario británico no precisó si estos ataques fueron dirigidos contra las dos bases que el Reino Unido posee en territorio soberano en la isla, aseguró que Londres considerará elevar el nivel de amenaza a terrorista.

En ese sentido, afirmó que las fuerzas británicas se encuentran realizando labores de defensa y que han logrado derribar varios misiles iraníes que suponían una amenaza para sus tropas en Chipre.

"Estamos derribando los drones que amenazan a nuestras bases, a nuestra gente o a nuestros aliados", anunció.

Asimismo, Healey confirmó que soldados británicos han abatido al menos un dron iraní en Irak, según informó Pablo Pardo a El Mundo. Pese a ello, evitó descartar si Reino Unido se unirá a Estados Unidos e Israel contra Irán.

En las últimas horas, Irán ha lanzado ataques en represalia contra países que albergan fuerzas estadounidenses o aliadas, como Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Es importante recordar que Chipre está considerado como el portaaviones insumergible de la OTAN/Israel.

Secretario británico no lamenta muerte de Alí Jamenei

Durante la misma entrevista, John Healey se refirió a la muerte del ayatolá Alí Jamenei a manos de las fuerzas estadounidenses e israelíes este mismo sábado 28 de febrero, y sostuvo que "pocas personas lamentarán su muerte".

La noticia fue anunciada al mundo enterio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue luego confirmada por la propia televisión estatal iraní, que brindó más detalles de esta desaparición producto de los recientes bombardeos coordinados.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos. Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", indica la primera parte del pronunciamiento.

