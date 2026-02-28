Peruana en Israel pide regresar al país tras conflicto con Irán: "No sabemos cuánto tiempo estaremos así"

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo entero vio con gran sorpresa como, sobre las primeras horas de este sábado 28 de febrero, se realizaba un ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos contra diferentes ciudades de Irán. A través de las redes sociales, las imágenes que llegaban revelaban la fuerza bélica de ambas naciones las cuales, además del horror iraní quienes buscaban refuego tras la caída de estos misiles.

Peruana vive momentos de terror en Israel tras contraataque de Irán

Lamentablemente, la peruana Andrea Bisso, residente en Israel desde hace varios años, ha sido protagonista de este nuevo conflicto bélico ya que la nación iraní contraatacó el fuego lanzando misiles a diferentes objetivos militares.

Por ello, nuestra compatriota indicó que los ciudadanos acuden a refugios antimisiles cada cinco minutos ante el sonido de las alarmas. Según indicó, estas construcciones se encuentran en cada rincón de las ciudades y son capaces de resistir a un ataque similar al que se dio en las últimas horas.

"Acudimos al refugio cada cinco minutos. Está construido con material antimisiles. No importa dónde nos encontremos dentro del país, siempre hay uno cerca... la cantidad de proyectiles que lanza Irán es enorme", indicó a Latina.

Seguidamente, Bisso precisó que la incertidumbre se apoderó de la ciudadanía ya que no saben cuánto tiempo durará este nuevo conflicto armado. Incluso recordó que la vez anterior duró más de 10 días, pero que esta vez las autoridades aún no aclaran la situación.

"No sabemos cuánto tiempo estaremos así. La última vez que enfrentamos una guerra con Irán fueron doce días, y ahora estamos esperando un nuevo comunicado, porque no sabemos qué ocurrirá", añadió.

Pide vuelos humanitarios

Finalmente, la peruana pidió a las autoridades de nuestro país que se lleven a cabo vuelos humanitarios para que vuelvan a casa hasta que la situación se calme. Esta exigencia la hace a pesar de que lleva viviendo en dicha nación desde hace varios años.

"Para todos los peruanos que llegamos aquí y no podemos salir, lo mejor sería organizar vuelos para traer de vuelta a todos. Son personas que no están preparadas para enfrentar estas situaciones", puntualizó.

